Le code de la dernière bêta d’iOS 17 révèle plusieurs fonctionnalités qui pourraient être associées au bouton Action des iPhone 15 Pro, qui seront annoncés à la rentrée. Parmi eux, la possibilité d’ouvrir rapidement l’appareil photo.

Après 16 ans de service, l’interrupteur sur le côté des iPhone, qui permet de passer rapidement du mode sonnerie au mode silencieux, s’apprête à partir à la retraite. Jugé inutile par une partie des utilisateurs, qui ne l’actionnent que très rarement, ce bouton unique sur le marché du smartphone, puisque plus aucun autre acteur n’en utilise, devrait disparaître avec les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. En revanche, il devrait être conservé encore une année sur les iPhone 15 et iPhone 15 Plus, avant une probable disparition en 2024.

À la place, Apple se prépare à l’introduction d’un nouveau bouton « Action », comme sur l’Apple Watch Ultra. Il devrait s’agir d’une touche configurable, qui permettra à chaque utilisateur de créer le raccourci de son choix.

Que pourra-t-on faire avec le bouton Action de l’iPhone 15 Pro ?

En fouillant dans le code d’iOS 17 bêta 4, publiée par Apple le 25 juillet, le développeur Steve Moser (MacRumors) est tombé sur plusieurs informations intéressantes. Il semble avoir déniché la liste des fonctions proposées dans les réglages pour le bouton Action. Comme sur l’Apple Watch Ultra, chacun pourra en faire ce qu’il veut, en fonction de ses habitudes :

Mode silencieux : sans surprise, un appui sur le bouton devrait permettre de passer en mode silencieux ou en mode sonnerie si on le souhaite. Histoire de ne pas dépayser les personnes qui utilisent régulièrement l’interrupteur actuel.

sans surprise, un appui sur le bouton devrait permettre de passer en mode silencieux ou en mode sonnerie si on le souhaite. Histoire de ne pas dépayser les personnes qui utilisent régulièrement l’interrupteur actuel. Appareil photo : un appui sur le bouton Action pourrait ouvrir l’application Appareil photo, voire servir à prendre des photos.

: un appui sur le bouton Action pourrait ouvrir l’application Appareil photo, voire servir à prendre des photos. Lampe torche : l’iPhone 15 Pro pourrait permettre l’activation de la lampe torche sans réveiller l’écran, en un appui sur un bouton.

l’iPhone 15 Pro pourrait permettre l’activation de la lampe torche sans réveiller l’écran, en un appui sur un bouton. Ne pas déranger : le bouton Action devrait aussi permettre de passer dans le mode de concentration de son choix. Ne pas déranger, conduite, sommeil… Libre à chacun de faire ce qu’il veut.

: le bouton Action devrait aussi permettre de passer dans le mode de concentration de son choix. Ne pas déranger, conduite, sommeil… Libre à chacun de faire ce qu’il veut. Loupe : c’est une bonne nouvelle pour les personnes avec un handicap visuel. La loupe devrait être intégrée au bouton Action, pour leur permettre de zoomer facilement sans avoir à effectuer un geste sur l’écran.

c’est une bonne nouvelle pour les personnes avec un handicap visuel. La loupe devrait être intégrée au bouton Action, pour leur permettre de zoomer facilement sans avoir à effectuer un geste sur l’écran. Accessibilité : plus généralement, plusieurs fonctions d’accessibilité devraient aussi être intégrées au bouton Action des iPhone 15 Pro, comme AssistiveTouch ou VoiceOver.

plus généralement, plusieurs fonctions d’accessibilité devraient aussi être intégrées au bouton Action des iPhone 15 Pro, comme AssistiveTouch ou VoiceOver. Dictaphone : le bouton de l’iPhone 15 Pro devrait aussi permettre de lancer rapidement un enregistrement vocal ou de le mettre en pause.

le bouton de l’iPhone 15 Pro devrait aussi permettre de lancer rapidement un enregistrement vocal ou de le mettre en pause. Traduction : l’application Traduire d’Apple pourrait être déclenchée en un appui sur le bouton. Parfait quand on vit à l’étranger.

l’application Traduire d’Apple pourrait être déclenchée en un appui sur le bouton. Parfait quand on vit à l’étranger. Raccourcis : enfin, et c’est sans doute le plus intéressant, n’importe quel raccourci pourrait être associé au bouton. Un appui pourrait ainsi allumer les lumières d’une maison, envoyer un message « je suis rentré » et lancer de la musique dans toutes les pièces. Autre option, lancer une application concurrente comme ChatGPT (désolé Siri).

Le bouton Action de l’Apple Watch Ultra. Il permet de configurer la fonction de son choix. // Source : Numerama

Un bouton limité à une seule action ?

La liste des actions probables pour le nouveau bouton des iPhone 15 Pro semble complète, d’autant plus que les raccourcis vont permettre de tout faire.

Il y aurait cependant une limite à tout ça : Apple limiterait son bouton Action à un seul usage à chaque fois. On aurait pu penser qu’un double tap permettrait d’en faire une seconde, tandis qu’un appui long une troisième, mais ce ne serait pas prévu. L’Apple Watch Ultra a le même défaut, qui rend son bouton Action assez anecdotique.

À moins d’un report, l’iPhone 15 devrait être présenté et lancé en septembre. Apple devrait longuement y dévoiler son nouveau bouton Action, qui est une des nouveautés principales de cette nouvelle génération. Son existence peut sembler étonnante alors qu’Apple a tendance à vouloir éliminer les boutons, pas à en rajouter.

