Selon un analyste de Bank of America, Apple reporterait le lancement des iPhone 15 d’un mois à cause d’un problème de production. Le nouveau processus mis en place par la marque pour affiner les bordures de l’écran serait fautif, mais Apple pourrait tout de même maintenir son calendrier habituel.

Après un iPhone 13 lancé un 24 septembre (keynote le 14 septembre) et un iPhone 14 lancé le 16 septembre (keynote le 7 septembre), Apple va-t-il réussir à maintenir son calendrier habituel à la rentrée ?

Pour Wamsi Mohan, un analyste de Bank of America, la réponse est non. La production des iPhone 15 serait bloquée, ce qui contraindrait Apple à décaler son annonce à octobre, au mieux. Un avis que ne partage pas Mark Gurman de Bloomberg, qui annonçait quelques jours avant qu’Apple organiserait deux événements cette année, en septembre (iPhone et Watch) et en octobre (Mac). Qui dit vrai, qui dit faux ? Il est probable que les deux aient raison.

Une annonce en septembre, mais un lancement en deux temps ?

Wamsi Mohan est-il fiable ? Dans le passé, il lui est arrivé d’avoir raison. L’analyste avait pronostiqué le décalage d’un mois de l’iPhone 12, qui s’est révélé vrai. Mais comme le rappelle iGeneration, il s’est aussi avancé sur un iPhone pliant à plusieurs reprises, alors que ce produit n’a jamais vu le jour.

En temps normal, nous n’aurions certainement pas repris cette rumeur. Mais le 20 juillet, le site The Information, réputé bien plus fiable (il avait vu juste sur la quasi-totalité des caractéristiques du Apple Vision Pro des mois avant son annonce), est entré dans la danse. Il affirme qu’Apple rencontre des problèmes avec les écrans des iPhone 15 Pro, puisque la marque a inventé un nouveau procédé pour affiner les bordures considérablement (les iPhone 15 Pro pourraient battre un record en la matière). Samsung Display réussirait à produire ses commandes, mais LG serait dans l’impasse. En conséquence, Apple ne serait pas en mesure d’avoir son stock initial d’iPhone 15 Pro en septembre.

Un rendu 3D de l’iPhone 15 Pro. Les bordures d’écran pourraient être encore plus fines. // Source : 9TO5Mac

Contrairement à l’analyste de Bank of America, The Information ne parle que des iPhone 15 Pro. La théorie du média est qu’Apple maintiendra son événement en septembre et sortira tous les iPhone en même temps, mais avec des quantités limités pour les 15 Pro et 15 Pro Max. Apple préfèrerait les ruptures de stock au report total, avec une augmentation du volume disponible au fil des mois. Les iPhone 15 et 15 Plus, eux, ne seraient pas concernés.

Autre hypothèse, Apple pourrait, comme à son habitude, annoncer deux dates de sortie. Une pour les iPhone 15 et 15 Plus (et pourquoi pas 15 Pro, si Apple s’en sort), une autre pour l’iPhone 15 Pro Max (et 15 Pro, si Apple ne s’en sort pas). Cette pratique arrive souvent chez Apple, qui avait par exemple décalé l’iPhone 14 Plus l’année dernière, ou l’iPhone X en 2017. C’est aussi un bon moyen d’étendre la couverture médiatique sur plusieurs semaines, pour éviter qu’un iPhone en paralyse un autre.

iPhone 15 series pic.twitter.com/XURHVVYEq2 — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 15, 2023 Cette image montrerait des écrans destinés aux iPhone 15, avec des bordures extrêmement fines.

Si Apple ne rencontre pas de nouvelles difficultés dans les prochaines semaines, il est fort probable que les iPhone 15 soient révélés en septembre. Ce qu’il se passera chez les revendeurs est un autre problème, mais toutes les marques sont soumises à ce type de difficultés.

