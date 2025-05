Lecture Zen Résumer l'article

Au Computex de Taïwan, Numerama a mis la main sur la nouvelle meilleure console portable du marché : le MSI Claw A8 BZ2EM. Une nouvelle génération qui abandonne les puces Intel pour la dernière AMD Ryzen Z2 Extreme, la console la plus puissante du marché dans sa catégorie de produits.

Un peu plus d’un an après la première MSI Claw, le géant taïwanais annonce au Computex de Taipei, le plus grand événement mondial dédié aux PC, une troisième génération de sa console portable appelée « MSI Claw A8 BZ2EM ». L’élément le plus important dans ce nom n’est pas l’interminable BZ2EM, mais la lettre A. Pour la première fois, MSI abandonne Intel et fait confiance à AMD, comme Asus et Valve.

Sous les entrailles du MSI Claw A8, on trouve la puce AMD Ryzen Z2 Extreme avec 8 cœurs AMD Zen 5 et un GPU Radeon 890M (16 cœurs RDNA 3.5). Une très belle avancée sur la génération précédente et surtout l’assurance d’être devant les concurrents, grâce à la puce la plus puissante du marché pour l’instant. Avec une configuration jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5X, son stockage jusqu’à 1 To et sa très grande batterie (80 Wh), le Claw A8 est aujourd’hui la console portable la plus puissante du marché.

On a vu le MSI Claw A8 et on a envie d’y jouer

En déplacement à Taipei à l’occasion du Computex 2025, Numerama a eu l’occasion de voir le MSI Claw A8 en vrai. Nous n’avons malheureusement pas pu estimer son poids (765 grammes, c’est beaucoup), puisque le produit était attaché à un socle. Toujours est-il que MSI a réalisé plusieurs améliorations esthétiques par rapport aux précédents modèles, avec des poignées plus confortables en main. Les nouveaux joysticks, plus larges avec un effet hall, sont également très satisfaisants. Le reste est plutôt conforme à l’ancienne génération.

Sur les côtés, le MSI Claw A8 améliore son ergonomie. Les joysticks sont très satisfaisants au toucher. // Source : Numerama

Notre déception principale concerne l’écran, qui est le même que sur le Claw 8 IA+, alors que MSI vend sa console portable à un tarif plus élevé qu’Asus ou Valve. On a toujours une diagonale de 8 pouces au format 1200p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais toujours du LCD.

Quel dommage de ne pas prendre le virage de l’OLED, alors que le Steam Deck dispose de cette technologie d’écran. C’est d’autant plus regrettable qu’un grand nombre de PC portables sur le stand de MSI au Computex ont des écrans OLED.

Caractéristiques MSI Claw A8 AMD MSI Claw 8 IA+ (Intel) ASUS ROG Ally Z1 Extreme Steam Deck OLED CPU AMD Ryzen Z2 Extreme (Zen 5, 8c/16t) Intel Core Ultra 7 258V (Lunar Lake) AMD Ryzen Z1 Extreme (Zen 4, 8c/16t) AMD Zen 2 (4c/8t) GPU Radeon 890M (RDNA 3.5, 16 CU) Intel Arc 140V RDNA 3, 12 CU RDNA 2, 8 CU RAM 24 Go LPDDR5X-8000 32 Go LPDDR5X-8533 16 Go LPDDR5-6400 16 Go LPDDR5 Écran 8″, 1920×1200, 120 Hz, tactile 8″, 1920×1200, 120 Hz, tactile 7″, 1920×1080, 120 Hz, tactile 7″, 1280×800, 90 Hz, non tactile Technologie d’écran LCD LCD LCD OLED Stockage 1 To SSD M.2 2280 1 To SSD M.2 2280 512 Go SSD M.2 2230 512 Go SSD M.2 2230 Batterie 80 Wh 80 Wh 40 Wh 50 Wh Poids 765 g 770 g 608 g 640 g OS Windows 11 Windows 11 Windows 11 SteamOS (Linux) Connectique 2x USB4, microSD, jack 3.5mm 2x USB4, microSD, jack 3.5mm USB-C, microSD, jack 3.5mm USB-C, microSD, jack 3.5mm Prix France * 999 € 799 € 569 €

Autre régression, certes plus légère : sans Intel, le MSI Claw perd sa compatibilité Wi-Fi 7. La puce intégrée à son SoC s’arrête au Wi-Fi 6E.

Il demeure aujourd’hui une inconnue : le prix du Claw A8. Le modèle Intel était vendu autour des 999 euros, ce qui laisse imaginer similaire pour la version AMD, en espérant aucune mauvaise surprise. C’est cher, mais MSI offre une batterie deux fois plus grande que ses concurrents et la meilleure puce du marché.

Les coloris originaux du MSI Claw A8. // Source : Numerama

Asus ROG Ally 2 : où est passé le successeur du ROG Ally ?

Si MSI brille autant au Computex, c’est parce qu’il n’a étrangement pas de concurrents. À la surprise générale, et malgré de nombreuses fuites ces derniers jours sur un ROG Ally 2 et une édition Xbox du ROG Ally 2 (avec un bouton dédié au Game Pass), Asus n’a pas annoncé sa nouvelle console portable au Computex. Tout laissait pourtant penser que le plus célèbre constructeur taïwanais attendrait le sommet de Taipei pour réléver son tueur de Steam Deck.

Selon les rumeurs, le ROG Ally 2 devait utiliser la même puce que le Claw A8 (AMD Ryzen Z2 Extreme). Les deux Taïwanais auraient pu lancer simultanément les deux consoles les plus puissantes du marché, mais seul MSI est au rendez-vous aujourd’hui.

Le MSI Claw A8 est un grand produit. // Source : Numerama

Autre console portable étrangement absente du Computex : la Switch 2. Sur toutes les lèvres au CES de Las Vegas, la console de Nintendo est presque absente du salon de Taïwan, qui semble ne pas du tout s’intéresser au jeu en dehors des PC. Autre raison de cette invisibilité relative : Nintendo a décidé de ne pas lancer sa Switch 2 en juin à Taïwan, mais un peu plus tard. Heureusement pour les Taïwanais, MSI et sa méga console surpuissante sont là.

