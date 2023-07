[Deal du Jour] Les excellents écouteurs d’Apple descendent régulièrement en dessous de 260 €. Souvent en promotion chez différents e-commerçants, les AirPods Pro 2 sont cette fois-ci à un excellent prix sur Amazon.

C’est quoi, cette promotion sur les AirPods Pro 2 ?

Les écouteurs AirPods Pro 2 sont vendus 299 € sur le site officiel d’Apple. Amazon les propose en ce moment au prix de 235 €.

C’est quoi, ces écouteurs d’Apple ?

Comme toujours, Apple soigne le design de son produit et propose des AirPods au style qui fait mouche, même s’ils restent similaires à la première génération. La surface tactile sur la tige fait son apparition et vous permet, d’un glissement de doigt, de changer le volume et les pistes, de réceptionner vos appels, ou d’activer la réduction de bruit. Niveau confort, les écouteurs d’Apple ne s’insèrent pas complètement à l’intérieur de l’oreille, mais remplissent suffisamment le canal auditif pour offrir un excellent maintien. Le confort est donc présent, même pendant une longue écoute.

Les AirPods Pro 2 délivrent un son de qualité avec des basses amples, mais jamais envahissantes, ainsi que des graves et des aigus précis. Les instruments sont bien définis et sonnent souvent juste, en dehors de quelques pistes trop riches dans lesquelles certains instruments ont tendance à déborder. Reste que l’ensemble est globalement équilibré, même à fort volume. Les écouteurs offrent un son propre et naturel, avec des timbres de voix parfaitement retranscrits. Que ce soit avec des morceaux nerveux ou au contraire, plus posés, l’audio est impeccable.

Les AirPods Pro 2 sont-ils une bonne affaire pendant les soldes ?

Moins de 240 € pour les derniers écouteurs d’Apple, c’est une bonne affaire. Vous les retrouverez dans notre guide des meilleurs écouteurs de 2023. La deuxième génération d’écouteurs Pro d’Apple se concentre sur la réduction de bruit active. La puce H2 embarquée fait un travail remarquable et propose une excellente isolation. Les graves et les médiums sont parfaitement atténués, et le bruit environnant est supprimé, en dehors de certaines sonorités aiguës. Le mode Transparent Adaptatif, au contraire de la réduction de bruit, laisse passer les sons ambiants. Idéal si vous préférez rester conscient de votre environnement.

Niveau autonomie, les écouteurs tiennent 6 h en avec la réduction de bruit activée. Désactivée, vous gagnerez 2 h d’autonomie en plus. Ce n’est pas la meilleure autonomie sur le marché, mais c’est une bonne moyenne. Le boîtier apporte 30 h d’écoute supplémentaire. Enfin, les AirPods Pro 2 sont certifiés IPX4, et résistent aux éclaboussures d’eau et à la transpiration. Malgré tout, ce ne sont pas les écouteurs les plus recommandés pour les activités sportives.

