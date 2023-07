[Deal du jour] La Fnac propose le MacBook Air 15 avec une réduction de 100 €. L’ordinateur portable d’Apple gagne en taille, pour un prix plus élevé que le modèle 13 pouces. Cette promotion est une bonne occasion de posséder un laptop performant, doté d’un grand écran.

C’est quoi, cette promotion sur le MacBook Air 15 ?

Le MacBook Air 15 2023, avec la puce M2, 8 Go RAM et un SSD de 256 Go, est normalement vendu 1 599 €. Pour les soldes d’été, La Fnac le propose au prix de 1 499 €.

C’est quoi, cet ordinateur portable d’Apple ?

Le MacBook Air 15 est similaire au MacBook Air 13, en plus grand. Apple ne propose pas un nouvel ordinateur, mais simplement une nouvelle version, au design et aux caractéristiques identiques hormis la taille de l’écran. Le laptop d’Apple est toujours une réussite esthétique, couplé à d’excellentes finitions. Son nouveau format pèse plus lourd dans la balance, avec un poids de 1,5 kg, contre 1,24 kg pour le modèle 13 pouces. De ce fait, l’ultra portable devient un peu moins portable, mais conserve tout de même des dimensions idéales de 340 × 237 × 11.5 mm, et se glisse sans trop de problèmes dans un sac, malgré un aspect moins nomade.

La dalle LCD Liquid Retina de 15,3 pouces de ce nouveau MacBook Air offre forcément plus de confort, surtout dans le cas d’une utilisation professionnelle. L’image est nette et lumineuse et affiche une résolution de 2880 × 1864 pixels. La technologie True Tone et un filtre antireflet sont présents, afin de permettre une utilisation en extérieur, ou le soir. L’encoche au centre de la bordure supérieure abrite une webcam Full HD. La puce maison M2 est incroyablement puissante et offre une grande fluidité au MacBook. Vous pourrez réaliser des tâches gourmandes en ressources sans difficulté. Pour un usage professionnel, Photoshop ou Final Cut Pro, pour le montage vidéo, tournent sans problème.

MacBook Air 15 // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Ce MacBook Air 15″ est-il une bonne affaire ?

100 € de réduction, c’est toujours bon à prendre ! Le MacBook Air M2 est un excellent laptop, compact malgré son écran de 15,3 pouces, et performant grâce à sa puce M2. Si la taille de l’écran est un critère important pour vous, pour de la bureautique, ou pour se détendre devant un film ou un jeu vidéo, alors ce MacBook Air 15 est une valeur sûre, au très bon rapport qualité prix. Cependant, le MacBook Pro 14″ est certes plus petit, mais répond à des besoins plus exigeants, notamment grâce à plus de stockage, davantage de connectique et un port HDMI. Pour choisir l’ordinateur qui vous convient le mieux, notre guide des meilleurs ordinateurs Apple vous aidera à y voir plus clair dans les gammes de la marque.

La puce M2 permet une grande autonomie d’une journée entière, en fonction de l’utilisation. Consultez notre test du MacBook Air 15 pour en savoir plus sur le laptop d’Apple.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.