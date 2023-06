L’autonomie d’une montre connectée est souvent critiquée. La plupart des marques peinent à proposer des batteries vraiment endurantes, ce qui est un vrai problème pour les utilisateurs. Heureusement, plusieurs astuces permettent de prolonger la durée de vie d’une montre connectée.

Depuis l’arrivée de l’Apple Watch en 2015, les montres connectées, ou smartwatch, sont de plus en plus avancées technologiquement. Néanmoins, il y a un problème que les constructeurs n’ont pas encore réussi à résoudre : l’autonomie.

Par exemple, l’Apple Watch Series 8 tient à peine plus d’un jour. La Galaxy Watch 5 de Samsung fait bien avec une batterie tout juste adaptée pour une journée. Plus la montre est dotée en fonctionnalités, plus son autonomie est faible. Un réel problème pour les smartwatch, présentées comme des outils capables de surveiller la santé, de donner la météo, quasiment une forme de substitut au smartphone. Sans batterie, impossible de tenir ces promesses. Voici donc quelques astuces pour optimiser l’autonomie de sa montre :

Le plus simple : activer le mode économie d’énergie

Mode Économie d’énergie. // Source : Apple

Cela peut paraître logique, mais la majorité des montres connectées sont dotées d’un mode Économie d’énergie, qui est très simple à activer. Sur les Apple Watch qui supportent au moins watchOS 9, il suffit d’effectuer un geste vers le haut, depuis le bas de l’écran, pour afficher le centre de contrôle. Il faut ensuite appuyer sur le bouton de niveau de charge de la batterie pour activer le mode économie d’énergie. Une procédure qui peut également être réalisée dans l’application Réglages de l’Apple Watch et sa rubrique Batterie. Il suffit là aussi d’appuyer simplement sur le mode économie d’énergie.

Sur les montres qui fonctionnent sous d’autres systèmes d’exploitation, comme Wear OS, le fonctionnement est très similaire. Il est possible de l’activer directement dans le centre de contrôle de la montre ou dans les paramètres. Là aussi, c’est dans la rubrique Batterie que l’activation d’un mode économie d’énergie se trouve.

À noter que peu importe la montre, le passage en économie d’énergie provoque le ralentissement de certaines fonctions. Il cible généralement l’actualisation des applications en arrière-plan, le ralentissement du processeur ou la limitation de certains capteurs, comme celui de fréquence cardiaque. Les fonctions de GPS ou de Wi-Fi peuvent aussi être désactivées. L’Always On Display est aussi arrêté.

En fonction de vos habitudes, certaines fonctions peuvent être désactivées

Si le mode économie d’énergie est la solution la plus simple, il existe aussi d’autres moyens d’optimiser son autonomie. Une montre connectée comporte beaucoup de fonctions qui ne sont pas toutes utilisées. Santé, bien-être, notifications, lecteur multimédia… Certaines fonctions continuent de tourner en arrière-plan et font travailler le processeur, qui consomme beaucoup d’énergie sur la durée.

C’est, par exemple, le cas du GPS. S’il est impossible de le désactiver sur l’Apple Watch, certaines montres ont cette option. Comme sur les smartphones, le laisser tout le temps activé n’est pas forcément utile. Il peut être désactivé et réactivé uniquement quand une personne en a besoin. Ainsi, si quelqu’un cherche son chemin, court ou cherche à tracer son trajet, le GPS peut être activé. Mais, si le traçage de la montre ne vous semble pas utile en temps d’activité normale ou que le GPS ne vous sert pas dans l’immédiat, il devient rapidement dispensable sur certaines montres, même s’il consomme très peu.

L’Always On Display

L’une des fonctions qui consomme le plus, c’est l’Always On Display (ou écran toujours allumé). Sur beaucoup de montres connectées, laisser son écran constamment allumé est un mode très énergivore, censé répliquer le look d’une montre classique. Certes, il faut lever le poignet ou tapoter l’écran pour allumer la montre quand on le désactive, mais cela prend moins d’une seconde, et le gain d’énergie est important.

Même quand elle n’est pas utilisée, l’Apple Watch Series 8 affiche l’heure avec l’Always On Display. // Source : Louise Audry / Numerama

Pour le désactiver sur n’importe quelle montre qui le possède, il faut se rendre dans les paramètres de la montre, dans la rubrique Écran. C’est là que le mode Always On Display peut être désactivé. À noter qu’il est également possible de le faire sur l’application de votre smartphone qui gère les paramètres de la montre. Sur iPhone, c’est l’application Apple Watch. Pour les détenteurs d’une montre Samsung, c’est l’application Galaxy Wearable. La plupart des montres proposent leurs applications respectives, et c’est dessus qu’il faut se rendre pour désactiver l’Always On Display.

La 4G

Sur une montre cellulaire, désactiver les fonctions qui permettent de connecter la montre au smartphone peut sembler ridicule et inimaginable. Pourtant, laisser fonctionner la 4G alors que le Wi-FI et/ou le Bluetooth fonctionnent déjà est tellement énergivore qu’il faut y réfléchir. Si vous possédez un modèle capable de se connecter à la 4G, vous avez le choix entre cette option ou le Wi-Fi et le Bluetooth.

Avec ces deux moyens de connexion, il n’y a pas vraiment besoin d’utiliser la 4G dans une montre connectée. Tant que vous avez votre smarphone près de vous, la montre connectée y sera toujours affiliée grâce au Bluetooth et au Wi-Fi. Par ailleurs, certains préconisent de désactiver aussi ces deux options. Mais, leur consommation est insignifiante et ils sont en plus indispensables pour échanger des données avec le smartphone.

Le Wi-Fi peut être désactivé, mais ce n’est pas recommandé. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Au cas où vous n’auriez pas besoin de rester connecté, autant passer directement en mode avion. La nuit, par exemple, pendant votre sommeil, laisser la 4G activée consomme beaucoup de batterie alors que vous n’en avez pas besoin. Sur la Samsung Galaxy Watch, le fait de simplement passer en mode avion avant de se coucher permet d’économiser 10 % en une nuit, ce qui est plutôt conséquent pour une montre connectée.

Les fonctions de santé

Plus que les moyens de connexion, les fonctions de santé sont un aspect considérable d’une montre connectée. Les désactiver dans leur entièreté n’est même pas une option. Cependant, on peut toujours les limiter sans trop perturber le suivi de santé. La fréquence cardiaque, qui mesure en permanence par défaut le nombre de battements du cœur, consomme beaucoup d’énergie. Dans les montres Wear OS on peut faire en sorte que ce capteur ne fonctionne pas en continu, tout en conservant son utilité.

Sur la Samsung Galaxy Watch, la mesure de fréquence cardiaque peut-être très consommatrice lorsqu’elle est activée en continu. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Sur la Galaxy Watch, on peut, dans les paramètres, régler le suivi de cardio pour garantir que le capteur ne s’allume que toutes les 10 minutes. Pour cela, il faut se rendre dans les paramètres et dans l’onglet Samsung Health, pour trouver l’option Cardio – Toutes les 10 minutes si immobile. Bien sûr, pendant un exercice sportif, la montre va suivre la fréquence sans arrêt. Mais, lorsqu’on n’est pas en train de bouger, ralentir la fréquence de suivi peut être un geste opportun pour la batterie.

Si c’est une fonction qui ne vous intéresse pas, il est aussi possible de la désactiver. Chez Apple, par exemple, il faut se rendre dans les paramètres avant d’aller dans la rubrique Confidentialité pour trouver l’onglet Santé. C’est ici que l’on peut désactiver l’option de suivi de la fréquence cardiaque. Le fonctionnement est le même sur les autres montres connectées.

D’autres fonctions, comme le suivi du stress, peuvent être désactivées. La précision de ces mesures n’est pas assez développée pour donner des informations pertinentes, et les laisser activés malgré cela ne fera qu’affaiblir la batterie.

Utiliser un cadran sombre

Pour améliorer l’autonomie de sa montre sans faire trop de compromis, on peut aussi simplement utiliser un cadran sombre. Avec des cadrans blancs ou colorés, la batterie s’use plus vite, puisqu’elle doit allumer de nombreux pixels. À l’inverse, avec un cadran sombre ou même noir, une partie majoritaire des pixels peuvent rester éteints et éviter de pomper l’autonomie.

Un cadran sombre promet plus d’économies d’énergie. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Pour changer le cadran, il faut généralement se rendre dans l’application mobile affiliée à la montre (Galaxy Wearable pour les Galaxy Watch, Watch pour les Apple Watch, Wear OS by Google pour la Pixel Watch ou encore HUAWEI Health pour les montres Huawei). Il suffit ensuite de choisir un cadran noir et de l’adapter à ses besoins.

Baisser la luminosité

Comme sur les smartphones, sur les ordinateurs et bien d’autres appareils, la luminosité peut consommer beaucoup d’autonomie (l’écran est, à vrai dire, le plus gros facteur de consommation). Encore plus quand la montre est en mode « Luminosité automatique ». C’est un mode qui peut être désactivé et qui permet, ici aussi, d’économiser de l’énergie. Pour cela, rien de bien compliqué. Il peut être désactivé dans le centre de contrôle ou dans les paramètres, généralement dans la rubrique « Écran » ou « Affichage ». Une petite astuce certes, mais qui représente un grand pas pour la batterie.

