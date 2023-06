[Deal du jour] Le prix des SSD ne fait que baisser depuis quelques mois. La période de pénurie durant la pandémie avait fait grimper en flèche le prix des composants électroniques. La courbe commence doucement à s’inverser pour le stockage flash des disques durs SSD, dont la mémoire NAND baisse de plus en plus de prix.

C’est quoi, la promotion sur ce SSD interne Crucial ?

Le SSD interne P5 Plus de 1 To, compatible avec la PlayStation 5, est habituellement vendu autour de 100 €. En baisse de prix constante depuis quelques semaines, il est aujourd’hui proposé sur Amazon au prix de 79,99 €, son prix le plus bas.

C’est quoi ce SSD 1 To compatible avec la PS5 ?

Le Crucial P5 Plus est un SSD interne destiné aux PC et à la PlayStation 5. Il offre 1 To de stockage supplémentaire pour la console de Sony. De nombreux jeux sortent, mais ils prennent de plus en plus de place. C’est le cas de la plupart des jeux Triple A, qui peuvent occuper jusqu’à 150 Go ou plus de stockage dans la mémoire interne de la PS5. Sachant que la console de Sony ne dispose que de 667 Go de stockage libre, le To accordé par le P5 Plus est forcément bienvenu.

L’interface en PCIe 4.0 et la technologie NVMe Gen 4 offrent des vitesses de lecture séquentielle jusqu’à 6 600 Mo/s et 5 000 Mo/s en écriture. Des performances parfaitement adaptées à la PS5 qui garantissent des démarrages et temps de chargement plus rapides, ainsi que des téléchargements optimisés. Vous pourrez lancer Star Wars Jedi : Survivor, et ses presque 130 Go, avec une fluidité appréciable. S’il est utile pour la PS5, le P5 Plus est aussi idéal pour dépoussiérer votre PC. La vitesse de votre ordinateur sera sensiblement améliorée, et vos fichiers seront stockés avec fiabilité.

Ce SSD interne P5 Plus est-il une bonne affaire ?

Moins de 80 € pour un bon SSD de 1 To, c’est même une excellente affaire. Vous pouvez aussi consulter notre guide des meilleurs SSD pour votre PlayStation 5, pour voir ce que les autres marques proposent. Installé dans votre PC, le P5 Plus se chargera de lancer plus rapidement la plupart des logiciels. Les joueuses et les joueurs PC profiteront aussi d’une meilleure configuration pour lancer leurs jeux. Dans le cas d’une utilisation avec la PS5, Vous devrez faire la mise à jour du firmware de la console.

Il est aussi recommandé d’ajouter un dissipateur de chaleur pour éviter la surchauffe des composants. Le P5 Plus en est malheureusement dépourvu, mais le dissipateur thermique Glotrends M2 est compatible et proposé en ce moment sur Amazon au prix de 7,99 €. Enfin, son MTTF (le temps moyen avant une probable panne) est de plus de 2 millions d’heures, soit une excellente longévité. Il bénéficie de plus d’une garantie limitée de 5 ans ou d’une d’endurance maximale de 600 To.

Pour aller plus loin avec les disques durs

👉 Notre tuto pour installer un SSD sur votre PS5

👉 Découvrez les meilleurs titres de la PS5 à stocker sur votre SSD

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.