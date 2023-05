La conférence I/O de 2023 a eu lieu le 10 mai. Google a profité de l’occasion pour officialiser deux nouveaux smartphones (Pixel 7a et Pixel Fold), une tablette (Pixel Tablet). L’entreprise a aussi donné des nouvelles d’Android 14 et de son chatbot Bard, qu’il déploie de plus en plus dans son écosystème.

Les années passent, les conférences I/O se suivent. Pour 2023, Google a pris rendez-vous avec l’écosystème de la tech pour lui présenter ses nouveautés logicielles et matérielles. Cette I/O 2023 a été l’occasion de renouer avec le public — l’épidémie de covid avait contraint la firme de Mountain View à changer quelque peu le format de son évènement.

Comment revoir la Google I/O 2023 ?

Deux retransmissions sont proposées par Google sur YouTube. Il y a une diffusion classique de la conférence, proposée en direct, à partir de 19 heures le 10 mai. Il y a aussi un autre flux, cette fois destiné aux sourds et malentendants. La langue des signes américaine sera proposée. Notez qu’elle n’est pas forcément compréhensible pour une personne signant en français.

Google Bard devient plus performant

Google a apporté plusieurs modifications à son agent conversationnel baptisé Bard. Durant sa conférence annuelle, l’entreprise américaine a promis la prise en compte des images dans les réponses du chatbot. Elle a aussi annoncé un export facilité sur Google Docs et Gmail, une intégration plus poussée aux autres applications et des fonctions améliorées pour les développeurs.

Google Bard. Allégorie. // Source : Midjourney/Numerama

Le chatbot Bard est ouvert à presque tout le monde

Autre annonce concernant le chatbot Bard : il est désormais quasiment ouvert à tout le monde. Tout le monde, sauf la France. Il faudra donc encore patienter, sauf si vous optez pour un VPN pour vous inscrire. Jusqu’à présent, Google avait à peine ouvert son agent conversationnel à certains internautes situés aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Google Bard est partout, sauf en France. // Source : YT/Google

Des trajets 3D pour Google Maps

Google promet l’arrivée prochaine d’un nouveau mode d’affichage pour Google Maps, son service de cartographie et de navigation. Il s’agit de la vue immersive pour les trajets (« immersive view for routes »). Il génère une représentation en 3d de votre parcours, que vous pouvez ensuite suivre pour avoir une idée de la vue, mais aussi du trafic et de la météo.

Source : Capture d’écran

Un Android 14 qui n’évolue pas beaucoup

Google n’a-t-il plus aucune idée pour apporter des modifications substantielles à son système d’exploitation mobile ? La présentation d’Android 14 s’est montrée très limitée. Les nouveautés sont très rares. On note un nouvel écran de verrouillage, des émojis et des fonds d’écran. C’est pauvre pour une version censée être majeure. Android 14 va-t-il être « chiant » comme Android 13 ?

Le fond d’écran des émojis de Google. // Source : Numerama

Le Google Pixel 7a est disponible

C’est la version allégée du Pixel 7 et il est disponible dès le 10 mai. Le Pixel 7a a été officialisé lors de la conférence Google I/O. Numerama a pu le tester en avant-première et il s’agit du meilleur smartphone pour 500 euros. Au-delà de la fiche technique, le Pixel 7a a surtout accès à des fonctions avancées en matière de photo, réservées d’ordinaire aux modèles haut de gamme.

Le Google Pixel 7a. // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Un téléphone pliant Pixel Fold et une tablette Pixel Tablet

Il n’y aura pas eu de présentation surprise du Pixel 8 lors de la conférence Google I/O. En revanche, l’entreprise américaine a profité de l’évènement pour officialiser le Pixel Fold (un téléphone pliant) et le Pixel Tablet (une tablette-enceinte). Si ce sont des produits très aboutis, ce sont également des produits coûteux. Surtout le Fold : il faudra débourser 1 899 euros pour l’avoir.

Le Pixel Fold, plié et déplié. // Source : Google

