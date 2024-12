Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] The Frame est un téléviseur de Samsung élégant, puisqu’il aborde l’apparence d’un tableau. Et ce n’est pas qu’esthétique, il peut en effet afficher une œuvre d’art sur sa belle dalle mate pour se fondre parfaitement dans la décoration de votre intérieur. Le téléviseur bénéficie en ce moment d’une bonne promotion.

C’est quoi, la promo sur ce TV QLED de Samsung ?

Le téléviseur The Frame TQ55LS03D, modèle de 2024, d’une taille de 55 pouces, est normalement vendu 1 499 € à sa sortie. Il est en ce moment proposé sur le site d’Ubaldi au prix de 818 €.

C’est quoi, ce téléviseur de Samsung ?

The Frame est un téléviseur de 55 pouces, soit une diagonale de 140 cm, qui embarque une dalle QLED d’une résolution 4K de 3 840 × 2 160 pixels. L’image est détaillée et profite d’une bonne luminosité, et d’une colorimétrie parfaite, notamment grâce à sa compatibilité avec les normes HDR, HDR10+ et HLG.

Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et son port HDMI 2.1, vous pourrez brancher votre PlayStation 5 ou votre Xbox Series et jouer dans d’excellentes conditions. Niveau audio, la présence du Dolby Atmos est un gros plus, mais les haut-parleurs, bien que de qualité, ne remplacent pas une bonne barre de son.

The Frame est-il une bonne affaire à ce prix ?

818 € pour un modèle The Frame récent de 55 pouces, c’est une excellente affaire, surtout si vous êtes à la recherche d’un téléviseur aussi beau que discret. Le design du téléviseur de Samsung prend en effet l’apparence d’un tableau, avec des bordures fines et un cadre élégant. Lorsqu’elle est en veille, la dalle peut afficher des œuvres d’art, peintures et photographies, y compris les vôtres. Bien que certaines œuvres soient disponibles gratuitement, la plupart sont accessibles via l’abonnement mensuel à l’Art Store de Samsung, au prix de 4,99 € par mois.

Enfin, le système d’exploitation Tizen de Samsung offre des menus fluides et une navigation ergonomique. The Frame est compatible avec Google Assistant et Alexa d’Amazon, pour se contrôler au son de votre voix.

