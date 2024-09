Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Samsung propose une gamme de téléviseurs QLED pour tous les budgets, dont ce modèle 65Q60D, idéal pour le cinéma. Actuellement en promotion, c’est un téléviseur qui vaut le coup si vous recherchez un très grand écran.

C’est quoi, cette promotion sur ce téléviseur QLED ?

Ce téléviseur Samsung QLED de 65 pouces est normalement vendu 1 099 €. Il est en ce moment proposé sur le site sur le site de PCComponentes au prix de 653,55 €.

C’est quoi, ce TV QLED de Samsung ?

Le téléviseur Q60D de Samsung est un modèle de 65 pouces, soit une grande diagonale de 165 cm. La taille de la dalle est bien mise en valeur par le design épuré et les bordures fines. Les pieds sont aussi ajustables en hauteur, ce qui permet d’adapter la position de l’écran à votre convenance. Sa dalle QLED d’une résolution 4K de 3 840 x 2 160 pixels offre une excellente qualité d’image, avec une très bonne luminosité.

Le téléviseur est de plus compatible HDR, HDR 10+ et HLG, pour profiter de la meilleure luminosité et colorimétrie possible. Ces normes permettent d’avoir de beaux contrastes et des images parfaitement détaillées, surtout le soir en faible luminosité. Niveau audio, vous ne pourrez pas spécialement compter sur les haut-parleurs intégrés pour remplir votre pièce. Une barre de son ne sera pas de trop pour gagner en amplitude sonore. La fonction Q-Symphony permet de plus de synchroniser les haut-parleurs avec une barre de son.

Tizen OS // Source : Samsung

Ce téléviseur QLED de Samsung est-il une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 700 €, c’est une bonne affaire, si vous cherchez un grand modèle de téléviseur à l’excellent rapport qualité prix. Malheureusement, bien qu’il soit recommandé pour le cinéma et les séries, l’absence de ports HDMI 2.1 et son taux de rafraîchissement de 60 Hz maximum ne conviendra pas aux joueuses et aux joueurs. Rassurez-vous, votre PlayStation 5 et Xbox Series tourneront sans problème, mais le téléviseur ne tirera pas le meilleur des consoles. Quelques options pour réduire la latence et augmenter la fluidité de l’image sont toutefois présentes.

Tizen habille les menus du téléviseur de Samsung, avec des menus ergonomiques et agréables à parcourir. Vous retrouverez les plateformes de SVOD classiques ainsi que les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa.

