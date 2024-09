Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les Lego ne servent pas qu’à jouer, ils peuvent aussi faire office de déco élégante pour votre intérieur. Incontournables, les sets pour adultes brassent tous les thèmes et sujets, de la pop culture à l’architecture. Ce modèle en promotion rentre dans la seconde catégorie.

C’est quoi, cette promotion sur Lego ?

Le Lego Icons Le Jardin Paisible est vendu 104,99 € sur le site de Lego. Il est proposé pour les French Days au prix de 63,99 € sur le site de Carrefour, en retrait magasin. Il est disponible au prix de 79,99 € sur le site de Leclerc avec livraison à domicile.

C’est quoi, ce set de Lego ?

Le Jardin Paisible est un modèle idéal à exposer sur une étagère ou sur un bureau, pour celles et ceux amoureux de nature et du Japon. Ce set reproduit un jardin japonais traditionnel, et inclut un pont voûté, un ruisseau, une carpe koï, des lanternes de pierre et un pavillon qui accueille une cérémonie du thé. Zen et Feng Shui, ce modèle vous permet de réorganiser et de varier le décor selon vos envies du moment.

Le Jardin Paisible mesure plus de 21 cm de haut, 32 cm de large et 20 cm de profondeur. Vous retrouverez des accessoires comme une théière ou un fouet à matcha pour ajouter à l’immersion, et pourquoi pas faire semblant de participer à une cérémonie du thé.

Le Jardin Paisible

À ce prix, ce Lego Jardin Paisible est une bonne affaire ?

40 € de réduction, c’est une excellente affaire pour un très beau set. L’application Lego Builder propose une version numérique des instructions. Les instructions papier sont heureusement toujours incluses dans la boîte, ce qui est plus sympa si vous construisez ce set en famille. Notez enfin que les plus jeunes pourront s’amuser à ouvrir le pavillon de thé et dévoiler une salle traditionnelle détaillée, propice à inventer des histoires.

