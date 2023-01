Pendant le CES 2023, Sony a annoncé qu’il sera désormais plus simple de trouver une PlayStation 5 dans les rayons.

« Celle ou celui qui veut une PS5 devrait en trouver une plus facilement dans les magasins du monde entier, à partir de maintenant », cette phrase a été prononcée par Jim Ryan, président de PlayStation, à l’occasion de la conférence de Sony organisée dans le cadre du CES 2023. Cela fait plus de deux ans — depuis le lancement de la console en novembre 2022 — qu’il est difficile de mettre la main sur la concurrente de la Xbox Series X.

Malgré la pénurie, autant liée à une forte demande (dixit Sony) qu’à la conjoncture économique, la firme nippone a vendu plus de 30 millions de PlayStation 5. C’est 5 millions de plus que lors du dernier décompte, datant de novembre 2022. Le succès est donc colossal pour la console (en dépit d’une hausse du prix), qui aurait sans doute battu tous les records si la situation avait été plus normale. Jim Ryan a d’ailleurs remercié les fans pour leur patience.

Source : Louise Audry pour Numerama

La PlayStation 5 enfin disponible sans aucun souci ?

La console est-elle disponible aussi facilement que Jim Ryan le prétend ? Il suffit de faire un petit tour par les principales enseignes françaises pour s’en convaincre.

Disponibilité de la PS5 en France (le 5 janvier 2023) :

PS5 PS5 digitale Amazon Sur invitation Non Fnac Non Non Micromania En bundle avec une TV En bundle avec une TV Cdiscount Non Non PlayStation Oui* Non *en pack avec God of War Ragnarök

En somme, il faudra certainement patienter encore quelques jours (semaines ?) pour « trouver facilement » une PS5 (c’est-à-dire en allant simplement à Auchan, sans aucune réservation). Néanmoins, les propos de Sony ne peuvent être que rassurants et annoncent une phase de recherche beaucoup moins contraignante qu’avant.

Je peux déjà le confirmer grâce à quelques retours : j’ai deux amis, dont un collègue, qui ont pu mettre la main sur une PS5 assez rapidement (un par la Fnac, un autre par Sony). On est loin de l’époque où acquérir la console de Sony pouvait s’avérer hyper frustrant.

En attendant que la situation s’améliore progressivement, on ne peut que vous encourager à suivre des comptes Twitter comme Dealabs. Ils alertent en temps réel sur les nouveaux stocks disponibles.