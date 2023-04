Pour concurrencer Twitter, Meta réfléchirait depuis quelques semaines à la création d’un nouveau réseau social, une sorte d’Instagram pour les textes. Et le projet commence à prendre forme. Son nom : Barcelona.

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, le réseau social s’est transformé, dans le mauvais sens du terme. Que ce soit au niveau de la désinformation, de l’abonnement à Twitter Blue ou de nouveautés complètement absurdes, rien ne va sur le réseau de l’oiseau bleu. Tout cela cause le mécontentement de ses utilisateurs, qui se comptent encore par centaines de millions. Mais beaucoup ont déjà quitté Twitter, pour migrer vers d’autres applications similaires, comme Mastodon ou Hive. Et cette tendance pourrait continuer si un nouvel acteur arrive sur le secteur prochainement.

Depuis plusieurs semaines, Meta, qui rassemble déjà Facebook, Instagram et WhatsApp, se questionne sur la création d’un Twitter décentralisé. Le 10 mars 2023, TechCrunch avait obtenu un communiqué du groupe, dans lequel il était affirmé que « la possibilité d’un réseau social décentralisé autonome pour le partage de mises à jour textuelles ». À ce moment-là, le nom de code de ce projet était P92. Mais selon les dernières informations, partagées le 25 avril 2023 par Matt Navarra, un spécialiste des réseaux sociaux, le projet de Meta a un nouveau nom : Barcelona. Il commence à prendre forme.

À quoi ressemblera l’appli Barcelona ?

Comme Twitter, Barcelona serait, logiquement, un réseau social majoritairement textuel. Ce serait aussi une application séparée des autres applications de Meta. À l’image de Messenger, qui nécessite la création d’un compte Facebook pour être utilisé, Barcelona aura toutefois besoin des informations d’authentification d’Instagram pour se connecter.

Comme le montre cette image ci-contre, partagée par le leaker Alessandro Paluzzi, Barcelona est présentée comme « Instagram for your toughts » (Instagram pour vos pensées), du moins dans cette version qui n’est encore qu’un prototype. Pour le moment, le concept réel autour de cette application est encore flou, même s’il se rapproche de celui d’un flux de messages textuels dans un format plus étendu et plus accessible, comme l’explique SocialMediaToday.

Des threads et des textes courts, à peu près comme Twitter

Pour se démarquer de Twitter, qui malgré les polémiques reste encore majoritairement utilisé, Meta reprend les fonctionnalités phares de l’oiseau bleu qui ont fait le succès de Twitter en y apportant sa vision. Ainsi, Barcelona proposerait d’écrire des posts d’une taille de 500 caractères, contre 280 sur Twitter (et 10 000 si on s’abonne à Twitter Blue) au moment où ces lignes sont écrites.

Barcelona permettrait également de faire des threads, qui pourront cumuler 100 posts maximum. C’est une différence notable par rapport à Twitter, qui n’impose pas de limite pour la longueur de ces threads. À noter que ces informations peuvent évoluer, puisque Meta pourrait retravailler son application avant sa sortie officielle, dont on ne connait pas encore la date.

Une appli « décentralisée » ?

Selon les informations de SocialMediaToday, ce Barcelona serait « décentralisé, même si ce n’est pas entièrement clair dans le contexte de Meta ». L’entreprise, à travers Facebook notamment, est l’exemple parfait d’un réseau social centralisé, où tout se passe sur les serveurs du groupe. Ainsi, si ce nouveau réseau venait à être décentralisé, ce serait plus dans une logique stratégique face aux accusations de monopole dont fait l’objet Meta. Avec un Barcelona décentralisé, Meta disposerait d’une application qui différerait des critiques dont il fait régulièrement l’objet. D’autant plus que l’outil aurait une compatibilité avec ActivityPub, un standard ouvert qui offrirait à Barcelona la capacité d’interopérer d’autres réseaux sociaux.

