Les badges bleus sur Twitter correspondent soit à un compte notoire vérifié, soit à un compte qui a payé pour l’obtenir. Il n’est désormais plus possible de faire la différence entre les deux (sauf à utiliser des outils de contournement). Le réseau social devient ainsi encore moins fiable qu’avant.

Sur Twitter, avoir une petite coche bleue était longtemps synonyme de respect, qui signalait une personnalité notoire, ou ayant une parole importante dans le débat public. Elle ne vaudra bientôt plus rien.

Depuis le 1er avril 2023, le réseau social a décidé de brouiller encore plus les pistes, pour qu’il ne soit plus possible de reconnaître un Twitto qui aurait un badge certifié « officiel » de quelqu’un qui aurait payé pour l’avoir.

Lorsque l’on clique sur le badge bleu d’un utilisateur ou d’une utilisatrice, il est inscrit « ce compte est vérifié car il s’est abonné à Twitter Blue ou qu’il est un ancien compte vérifié ». Auparavant, l’explication précisait s’il s’agissait de l’un ou de l’autre, afin que les internautes puissent savoir à quel genre de compte ils avaient à faire.

Il s’agit d’une nouvelle étape dans la transformation de Twitter vers un réseau social où il sera de plus en plus difficile d’obtenir des informations vérifiées.

Elon Musk cherche le profit et rien d’autre

Depuis que le milliardaire Elon Musk a racheté Twitter, le « badge bleu » a changé de signification. Twitter Blue, l’abonnement payant à Twitter à 8 dollars par mois, permet à n’importe qui d’obtenir cette petite coche.

Depuis la mise en place de ce système, on observe qu’il a été largement privilégié par des comptes très peu suivis : la moitié des internautes qui y ont souscrit ont moins de 1 000 abonnés. Ces comptes peu suivis bénéficient ainsi aujourd’hui d’une visibilité accrue, car l’algorithme de Twitter donne plus de « poids » aux badges bleus et les met en avant, notamment dans la page « For You ».

Pour Elon Musk, il s’agit là d’une question « d’égalité » : « Il ne devrait pas y avoir de différence entre les célébrités et les autres », a notamment justifié celui qui a déjà convoqué spécifiquement des ingénieurs de Twitter pour leur demander de donner plus de visibilité à ses tweets.

La raison pour laquelle le milliardaire a choisi la voie de l’argent est plutôt limpide : il a dépensé 44 milliards de dollars pour une plateforme qui n’est pas rentable. Son objectif est de montrer qu’il est capable d’atteindre l’équilibre ; c’est d’ailleurs pour cela qu’il a renvoyé plus de 50 % de la masse salariale. Résultat : le loupé d’un seul ingénieur peut créer le chaos sur le réseau et la multinationale ne dispose plus de service presse pour répondre aux questions des journalistes.

Quelle longévité pour les anciens comptes vérifiés ?

Twitter était censé supprimer au 1er avril 2023 les badges bleus de tous les anciens comptes vérifiés, pour laisser uniquement ceux des abonnés et abonnées à Twitter Blue. Néanmoins, le changement n’a pas (encore) eu lieu.

Il faut dire que l’existence des comptes « notoires », dont le fonctionnement et l’attribution peuvent bien sûr être critiquées, assurait le bon fonctionnement du réseau, en termes de discours public et de discussion d’intérêt général. Aujourd’hui, si seuls les abonnés payants étaient mis en avant, Twitter risquerait de devenir rapidement une plateforme sur laquelle plus personne n’a envie d’aller. C’est un risque que le nouveau patron de Twitter ne peut pas prendre.

Reste qu’Elon Musk s’amuse quand même de ses pleins pouvoirs : il a décidé de manière arbitraire de retirer le badge bleu du média le New York Times, le 2 avril 2023, car il n’a pas apprécié que le média le plus puissant des États-Unis ait assuré qu’il ne paierait pas pour obtenir la certification. Encore une preuve que le milliardaire ment lorsqu’il assure qu’il faut les « mêmes règles pour tout le monde ».

Voilà où en est le Twitter de Musk. Un compte certifié New York Times qui n’est pas le New York Times et le compte officiel du New York Times qui n’est plus certifié.

Comment distinguer un compte vérifié d’un compte payant ?

Sans outil supplémentaire, personne ne peut plus faire la différence entre les deux types de badges bleus, sauf à utiliser des options de recherches compliquées et peu connues des utilisateurs. Néanmoins, il existe des extensions à mettre sur votre navigateur, qui permettent de distinguer un compte qui a payé d’un ancien compte notoire vérifié. Il y a, par exemple, le module Eight Dollars, disponible sur Chrome ou Firefox.

À noter néanmoins que la très grande majorité des utilisateurs de Twitter sont sur smartphone, où il n’est pas possible d’ajouter d’extension. Ceux-ci resteront donc coincés dans le flou volontairement généré par la nouvelle direction d’Elon Musk.

