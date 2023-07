Instagram devrait lancer son concurrent de Twitter, le 6 juillet 2023. Pendant ce temps, Elon Musk continue de casser son jouet.

Instagram est prêt à concurrencer directement Twitter. Selon The Verge, son application Threads, très proche du fonctionnement de Twitter, devrait être lancée jeudi 6 juillet 2023. C’est la date qui a été repérée sur la fiche de l’application sur l’App Store. Un site threads.net a également été mis en ligne, mais il ne renvoie pour l’instant que sur une page d’accueil et un lien de téléchargement.

Instagram appartient à Meta, la maison-mère de Facebook et WhatsApp. Derrière ce projet, il y a l’objectif de Mark Zuckerberg de proposer une alternative à Twitter, qui s’effondre peu à peu depuis qu’Elon Musk en a pris le contrôle.

Après avoir dépensé des dizaines de milliards de dollars pour acquérir la plateforme et viré la moitié des employés, Musk a compris qu’il manquait de bras pour faire tourner un site fréquenté par environ 200 millions d’internautes par jour. L’expérience d’utilisation du réseau social s’est peu à peu dégradée, d’un point de vue technique comme en termes de fréquentation : désormais, seuls les comptes qui acceptent de payer 8 dollars par mois sont mis en avant, ce qui fausse la perception globale du débat public. Récemment, des utilisateurs se sont même vus imposer une limite de consultation de tweets — certains supputent qu’il s’agissait d’un pansement d’urgence appliqué par Twitter après avoir refusé de payer la facture Google Cloud d’hébergement de ses données.

Threads se présente comme un concurrent de Twitter

Voici la description de la future app Threads, telle qu’elle a été rédigée dans l’App Store : « Dites-en plus avec Threads, l’application d’Instagram dédiée au texte. Threads, c’est l’endroit où les communautés viennent discuter de tous les sujets qui leur tiennent à cœur aujourd’hui, et qui feront le buzz demain. Qu’importe vos passions, vous pouvez suivre et vous connecter à vos créateurs préférés qui aiment les mêmes choses — ou bien développer une base de followers, avec qui partager vos idées, vos opinions et votre créativité au monde entier. »

À demi-mots, Meta semble ici mettre l’accent sur les discussions entre groupes qui partagent les mêmes idées et orientations — s’inscrivant à l’opposé de Twitter, où l’engagement se génère le plus souvent lorsqu’il y a des conflits entre différents groupes politisés. Il n’est un secret pour personne au sein de la Silicon Valley que Meta essaie de profiter du « chaos » généré par Musk pour attirer de nouveaux utilisateurs.

Il est évident qu’il y a une place à prendre pour l’émergence d’un concurrent de Twitter, notamment chez les personnalités publiques et créateurs qui cherchent une plateforme relativement équilibrée pour faire passer leurs messages ou s’informer. Les autres alternatives actuelles, comme Mastodon ou Bluesky, peinent à convaincre une masse assez grande d’utilisateurs de les adopter pour devenir attractifs.

Peut-on faire confiance à Meta ?

Il n’empêche que la puissance de Meta est déjà immense : si la firme de Zuckerberg ajoute une nouvelle corde à son arc, elle agrandira mécaniquement son monopole sur le contrôle du débat public. Or, l’entreprise n’est pas exempte de reproches en matière de décisions de modération. Rien que ces deux derniers mois, Numerama a révélé qu’Instagram avait décidé arbitrairement de cacher le mot-dièse « lesbians », invisibilisant l’intégralité des nouvelles publications pendant plusieurs jours. Nous avons également montré que Facebook hébergeait un groupe privé avec plus de 3 600 membres entièrement dédié au harcèlement d’une chanteuse. Malgré nos questions et relances régulières, ce groupe est toujours en ligne.

