Apple propose plusieurs outils pour vous aider à retrouver des AirPods égarés. Il est par exemple possible de les faire sonner ou de consulter l’endroit où ils ont été utilisés pour la dernière fois.

Écouteurs sans-fil les plus populaires du marché, les AirPods sont assez faciles à perdre au vu de leur petite taille. S’ils tiennent plutôt très bien dans les oreilles, c’est généralement à la maison ou au travail qu’on les perd de vue, ce qui peut souvent contraindre à l’organisation d’une chasse au trésor surprise.

Puisqu’ils n’embarquent pas de GPS ou de puce UWB (à la différence du traqueur AirTag), les AirPods ne sont pas localisables en temps réel. Cependant, Apple a mis en place plusieurs outils pour vous aider à les retrouver en cas de perte.

Un AirPod sous le canapé ? Faites-le sonner

Quand vous configurez des AirPods, ils ne se contentent pas de se connecter à votre iPhone en Bluetooth. Les écouteurs sont jumelés à votre compte Apple, ce qui vous permet de les retrouver dans l’application Localiser ou sur le site iCloud.

Depuis Localiser, il est possible de faire sonner ses AirPods. Cependant, cette fonction a une limite importante : un écouteur ne peut sonner que s’il est en dehors de sa boîte, et qu’il se trouve dans un rayon proche de celui de votre iPhone (ou d’un autre de vos produits Apple). Si vous vous retrouvez dans cette situation, et que vous recherchez par exemple l’AirPod que vous avez posé quelque part, alors cette astuce devrait marcher. Les écouteurs perdus émettront un son fort, ce qui vous permettra de mettre la main dessus.

L’application Localiser permet de faire sonner ses AirPods. // Source : Captures Numerama

Pour retrouver ses écouteurs à la maison, il s’agit donc de la meilleure solution. Cependant, il existe aussi des moyens de localiser ses AirPods plus largement, quand on ne sait pas du tout où ils sont.

J’ai oublié mes AirPods quelque part… mais où ?

Autre problématique plus courante (c’est arrivé à l’auteur de cet article quelques heures avant son écriture), vous ne trouvez pas vos AirPods dans vos poches et vous vous demandez où ils peuvent bien être. Avant d’imaginer le pire (comme un vol ou une chute dans une trappe d’égout), le meilleur réflexe est, une nouvelle fois, de se rendre dans l’application Localiser ou sur le site iCloud. Dans la rubrique Appareils, vous trouverez vos AirPods et l’heure de leur dernière connexion à un appareil Apple. Si tout se passe bien (comme dans notre cas), le résultat devrait être rassurant. Vos AirPods sont sûrement à la maison ou chez des amis.

L’interface du site iCloud, qui vous permet de localiser vos AirPods. // Source : Capture Numerama

Une nouvelle fois, cette solution n’est pas magique. Dans certains cas (imaginons par exemple que vous les avez laissés dans une veste sans les utiliser), la dernière localisation enregistrée ne sera pas forcément la bonne. La localisation ne se met à jour en arrière-plan que si un autre appareil jumelé, comme un Mac, est au même endroit que les écouteurs.

Comment être alerté quand j’oublie mes AirPods ?

En attendant, Apple propose depuis fin 2021 un outil pour ne plus oublier ses AirPods à la maison. Si vous vous éloignez trop de vos écouteurs, il vous envoie, en théorie, une notification. Il est possible d’exclure certains lieux pour ne pas être embêté quand on s’en éloigne.

L’application Localiser peut vous envoyer une notification quand vous partez sans vos AirPods. // Source : Captures Numerama.

Dans l’application Localiser (et pas le site cette fois), rendez-vous sur vos AirPods, rubrique « Notifications » et activez « Me prévenir en cas d’oubli ». Apple propose au passage une option pour déclarer des AirPods perdus. Si quelqu’un les trouve et tente de les connecter à son iPhone, vous serez alertés.

Précision importante : ces possibilités sont réservées aux AirPods Pro et AirPods 3. Les autres écouteurs ne peuvent pas vous notifier en cas d’oubli.