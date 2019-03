Le firmware 6.50 de la PS4 ajoute l'accès à distance depuis un iPhone ou un iPad. Bon courage pour jouer, mais c'est possible.

Le 7 mars 2019, Sony a mis à jour sa PlayStation 4 pour faire passer le firmware en version 6.50. Gros morceau de cette nouvelle version ? La possibilité de jouer à distance à la console depuis un appareil iOS — un iPhone ou un iPad.

Numerama a testé la fonctionnalité : s’il est bien possible de lancer un jeu avec une latence maîtrisée (selon votre connexion), la prise en main uniquement possible via l’écran tactile n’offre pas une ergonomie idéale. Sauf peut-être pour les titres au gameplay très, très simple.

Comment ça marche ?

Pour accéder à distance à sa PlayStation 4 via son iPhone ou son iPad, rien de plus simple : il suffit de mettre à jour sa PS4 en version 6.50 et de télécharger l’application PS4 Remote Play sur l’App Store. Une fois lancée, on renseigne ses identifiants et on se laisse guider jusqu’à voir l’interface de la PS4 sur son écran de téléphone ou de tablette. Si jamais la connexion ne se fait pas automatiquement, on peut la forcer manuellement en rentrant un code disponible dans les paramètres de la console (‘Paramètres de connexion de lecture à distance’ > ‘Ajouter un périphérique’).

Notez qu’il est nécessaire d’autoriser la lecture à distance dans les paramètres de la console (‘Paramètres de connexion de lecture à distance’ > ‘Activer la lecture à distance’) pour en profiter. Notez aussi qu’il est possible de démarrer la PS4 à distance si elle est en veille. Là encore, il faut autoriser l’option (‘Paramètres de gestion de l’alimentation’ > ‘Définir les fonctionnalités disponibles en mode repos’ > ‘Rester connecté à internet’ > ‘Autoriser l’activation de la PS4 depuis le réseau’).

Cette fonctionnalité bienvenue impose déjà certaines restrictions :

Elle ne peut être utilisée qu’en Wi-Fi (pas d’accès à distance via un réseau mobile) ;

Certains jeux ne sont pas compatibles ;

On ne peut pas utiliser une manette PS4 (des touches virtuelles s’affichent sur l’écran pour compenser).

On rappellera que le Remote Play PS4 existe sur Android depuis 2015. Il est néanmoins exclusif aux téléphones Xperia de Sony qui, eux, peuvent être associés à une DualShock 4.

Crédit photo de la une : Sony