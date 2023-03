[Deal du Jour] La Fnac propose des réductions sur les gammes de montres connectées Apple Watch Series 8 et Apple Watch SE. La récente Watch Series 8 est la montre connectée la plus polyvalente de la marque, tandis que Watch SE est idéale pour une première montre connectée. Les deux modèles sont actuellement en promotion.

C’est quoi, la promotion sur ces Apple Watch ?

L’Apple Watch Series 8 GPS 41 mm est habituellement vendue 499 €. Elle est en ce moment proposée sur La Fnac au prix de 439 €.

L’Apple Watch SE GPS 2ᵉ génération est normalement vendue 299 €. Elle est en ce moment proposée sur La Fnac au prix de 269 €.

C’est quoi, ces montres connectées d’Apple ?

L’Apple Watch Series 8

L’Apple Watch Series 8 est dotée d’un design au format rectangulaire avec des bords arrondis, design propre aux Apple Watch. Elle se décline en deux versions, 41 mm et 45 mm. La qualité de fabrication est au rendez-vous et les boîtiers en aluminium et acier sont fins et robustes. L’écran est pourvu d’une dalle Amoled qui occupe 70 % de la surface. L’affichage est clair et lisible, même en plein soleil. L’interface de la montre est fluide, et la navigation instinctive. WatchOS propose un suivi du sommeil complet et un affichage des notifications parfaitement ergonomique. Elle est résistante aux chocs, à la poussière et à l’immersion dans l’eau, jusqu’à 50 mètres de profondeur. L’Apple Watch Series 8 offre une autonomie d’une journée, dans le cas d’un usage classique. GPS activé, comptez moins de 24 h.

L’Apple Watch SE

L’apple Watch SE se décline en deux boitiers au format 40 mm et 44 mm. Les bordures sont un peu plus voyantes sur ce modèle, mais la montre reste simple et malgré tout élégante. L’écran Amoled de 1,78″ (ou 1,90″ selon le modèle) n’a pas à rougir face à la Series 8. Sa luminosité maximale de 1000 nits est idéale pour une utilisation en extérieur. Avec des performances supérieures à la SE première génération et quasiment égale à la Series 8. Cette Watch SE est parfaitement adaptée à tous les usages et conviendra parfaitement en tant que première montre connectée. Notez qu’Apple promet une résistance jusqu’à 50 mètres de profondeur, mais sans certification IP. L’autonomie est équivalente à la Series 8.

Les trois principales Apple Watch sur le marché // Source : Apple

Est-ce que cette promotion sur ces Apple Watch sont une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire si vous cherchez une montre connectée complète à un prix abordable. Que ce soit le modèle Series 8 ou le modèle SE, ces montres répondront à vos besoins. Vous pouvez d’ailleurs consulter notre guide des meilleures montres connectées, afin de comparer les modèles de montres existantes. La Series 8 fait un excellent travail pour le suivi des activités sportives. Gyroscope, GPS, altimètre ou encore boussole vous accompagnent durant vos escapades sportives et sur vos suivis du quotidien. Via l’application ou directement sur votre montre, vous pourrez surveiller vos calories brûlées ou le nombre de pas effectués. Les capteurs de santé sont présents. Vous pourrez contrôler efficacement votre fréquence cardiaque, le suivi du taux d’oxygène dans votre sang ou le suivi du sommeil. Un capteur de température cutanée est de la partie, mais reste pour l’instant limité.

La Watch SE 2 est aussi efficace et propose de nombreux capteurs et suivi de santé performants. Malgré l’absence de la mesure du taux d’oxygène du sang et de l’électrocardiogramme, la montre d’Apple vous donnera avec précision votre fréquence cardiaque ou des données précises sur le suivi du sommeil. Les classiques boussole, altimètre ou gyroscope sont bien sûr présents. Que ce soit avec la Series 8 ou ce modèle SE, le suivi GPS, indispensable dans le cadre de certaines activités physiques, est excellent. Enfin, Notez que les montres connectées d’Apple ne peuvent malheureusement s’utiliser qu’avec un iPhone et ne sont pas compatibles avec les smartphones Android.

