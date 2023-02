En affichant un prix de 8 euros sans les taxes, pour l’abonnement Twitter Blue, Twitter commet déjà une infraction. Ce n’est pas la seule : le réseau social d’Elon Musk n’indique nulle part qu’il s’apprête à effectuer un paiement à l’étranger, susceptible d’ajouter des frais bancaires.

Y a-t-il quelque chose de correct avec l’abonnement Twitter Blue ? En plus de faire payer pour un service historiquement gratuit, de ne pas respecter la loi française en affichant un prix sans la TVA et de n’offrir quasiment aucune fonction indispensable, le service payant d’Elon Musk a un autre défaut caché. Il provoque un paiement à l’étranger, qui peut être soumis à des frais bancaires variables en fonction de votre banque. Pour notre test de Twitter Blue, nous n’avons donc pas été débités de 9,60 euros comme initialement consenti, mais de 10,18 euros. D’autres peuvent payer plus ou moins selon leur banque, mais le fait de cacher la nature du paiement a quelque chose d’anormal.

De 8 euros à 10,18 euros pour accéder à Twitter Blue

Au lancement de Twitter Blue en France le 3 février 2023, le fait que Twitter mette en avant un prix 8 euros par mois hors taxe avait été vivement critiqué. L’article 1 de l’arrêté du 3 décembre 1987 est pourtant formel : en France, « les prix se doivent d’être indiqués en euros et toutes taxes comprises (TTC), de manière visible et compréhensible ». Pourtant, à la fin, l’utilisateur doit payer 9,60 euros, puisque la TVA est discrètement rajoutée sur la facture.

Trois semaines plus tard, Twitter a-t-il rectifié cet affichage illégal ? La réponse est non. Le réseau social met toujours en avant un prix de 8 euros par mois ou de 84 euros par an, qui deviennent 9,60 euros et 100,80 euros avec les taxes. Difficile d’imaginer qu’il s’agit d’une simple d’erreur d’affichage au vu de l’inaction de Twitter. Le même comportement existe aux États-Unis, où l’affichage hors taxe est légal (il le serait en France, si Twitter Blue ne se destinait qu’aux professionnels).

Le vrai prix de Twitter Blue, quand on clique sur payer (avant les frais bancaires). // Source : Numerama

De leur côté, les frais bancaires sont invisibles. Sur la page de commande, tout laisse à penser que l’on s’apprête à s’abonner à un service à 9,60 euros par mois, avec Stripe comme plateforme de paiement. Pourtant, si votre banque facture les paiements à l’étranger, vous risquez d’avoir une mauvaise surprise dans les prochains jours. Les 9,60 euros ne semblent pas prélevés dans la zone euro, ce qui a provoqué des frais de 58 centimes sur le compte CIC utilisé dans notre test. D’autres utilisateurs ont été prélevés de 9,60 dollars, ce qui laisse supposer que le système de paiement de Twitter, ainsi que le calcul de la TVA, sont complètement illégaux.

La CIC prélève 58 centimes pour un abonnement Twitter Blue. // Source : Numerama

Bien sûr, toutes les banques ne prélèveront pas 58 centimes. Le prix peut varier et, chez certaines (N26, Revolut, Boursorama), les frais à l’étranger n’existent pas. Quoi qu’il en soit, Twitter a l’obligation de prévenir ses utilisateurs lorsqu’il effectue un prélèvement de l’étranger. Un prix ne peut pas mystérieusement augmenter deux fois sans aucune communication.

En payant 10,18 euros pour un mois de Twitter Blue au lieu des 8 euros affichés, on ne peut s’empêcher de se dire que s’abonner au service depuis l’App Store ou le Play Store (11 euros) aurait été plus sûr. Avec Apple ou Google, il n’y aurait pas eu de mauvaises surprises, en plus de la possibilité de résilier en quelques secondes.

