iOS 16.1, disponible depuis le 24 octobre, est la première évolution importante d’iOS 16 depuis sa sortie en septembre. En plus de plusieurs nouveautés cool, cette mise à jour corrige plusieurs problèmes, dont la perte d’autonomie.

On dit souvent qu’il ne faut pas installer trop vite une nouvelle mise à jour, à cause des bugs. Un conseil prudent, mais pas toujours vrai. Les développeurs se sont améliorés au fil du temps et les mois de test précédant un lancement permettent généralement à la version finale de fonctionner convenablement le jour de son arrivée. C’est donc sans surprise que des millions de personnes ont installé iOS 16 dès son lancement.

Depuis le 24 octobre, Apple propose au téléchargement iOS 16.1, que l’on pourrait qualifier de « vrai iOS 16 » (il apporte des fonctions décalées et étend la compatibilité de la mise à jour aux iPad). Ne traînez pas à l’installer, iOS 16.1 apporte plein d’améliorations.

iOS 16.1 règle les problèmes d’iOS 16

Comme toute mise à jour « mineure », iOS 16.1 corrige de nombreux problèmes détectés dans la première version. Parmi eux, il y a notamment la question de la batterie. Apple ne dit rien officiellement, mais plusieurs utilisateurs, dont des journalistes de Numerama, ont remarqué un gain notable d’autonomie après avoir installé iOS 16.1. Il faut dire qu’iOS 16.0 avait considérablement diminué la durée d’utilisation de certains iPhone. La première mise à jour post-lancement semble régler ce problème.

Une autre correction d’iOS 16.1 concerne l’affichage du pourcentage de la batterie, nouveauté d’iOS 16. La version publiée au lancement excluait les iPhone 12 mini, 13 mini, 11 et XR. Avec iOS 16.1, Apple permet à tous les iPhone d’afficher le pourcentage de batterie restante dans leur barre de statut (avec de nouvelles icônes qui évoluent en fonction de l’autonomie restante).

D’autres problèmes plus légers sont aussi corrigés dans iOS 16.1. Par exemple, quand on personnalise son écran de verrouillage, les menus affichés par l’iPhone distinguent plus clairement l’écran de verrouillage et l’écran d’accueil. L’indicateur de charge sur l’écran de verrouillage quand votre iPhone est branché fait aussi son retour. Enfin, sur iPhone 14 Pro, le geste pour faire « descendre » l’écran attire maintenant la Dynamic Island, alors qu’elle restait en haut avant.

On imagine que le nombre de bugs corrigés se compte par dizaines et que des failles de sécurité ont aussi été patchées avec iOS 16.1, ce qui ne peut qu’inciter à rapidement télécharger la mise à jour.

Les nouveautés d’iOS 16.1

iOS 16.1 apporte aussi de nouvelles fonctions aux iPhone, la plupart promises en juin par Apple lors de l’annonce d’iOS 16. C’est pour ça que l’on qualifie cette mise à jour de « vrai iOS 16 », puisqu’elle apporte les choses qu’Apple n’avait pas terminées.

Pour aller plus loin iOS 16 : les 11 petites fonctions que vous devez absolument essayer

Sur iPhone 14 Pro, la Dynamic Island enfin mise à l’épreuve

La nouveauté la plus importante s’appelle « Live Activities ». Concrètement, elle permet à une notification de se transformer en widget. Une commande sur Uber Eats pourrait s’afficher directement sur votre écran de verrouillage sous la forme d’une mini-application, tout comme le résultat d’un match de football. C’est aux développeurs de mettre à jour leurs applications pour ça.

Petit bonus pour les propriétaires d’un iPhone 14 Pro, le contenu d’une « Live Activity » est aussi intégré à la Dynamic Island, la remplaçante de l’encoche.

Exemple possible d’une Live Activity sous iOS 16.1. Peu d’applications sont compatibles pour l’instant. // Source : Apple

Photos se met aux albums familiaux

Les utilisateurs du partage familial iCloud peuvent maintenant configurer une bibliothèque partagée. À eux de décider quelles photos ils souhaitent partager avec leurs proches et lesquelles ils souhaitent garder en privé.

Apple Fitness+ disponible sur iPhone

iOS 16.1 permet de prendre des cours de sport avec Apple Fitness+ depuis l’application Forme même si on ne possède pas d’Apple Watch. Autrefois, les (très bons) cours d’Apple étaient réservés aux propriétaires de la montre. Encore faut-il s’y abonner (9,99 euros par mois ou inclus dans l’abonnement Apple One).

Cartes, Maison et App Store… D’autres améliorations

Il y a d’autres petites nouveautés dans iOS 16.1. On peut par exemple supprimer l’application Apple Cartes (Wallet) si on ne l’utilise pas ou ajouter des accessoires Matter dans l’application Apple Maison. Encore plus pratique, l’App Store permet maintenant à une application de télécharger du contenu en arrière-plan lors de son installation, pour vous éviter d’avoir à télécharger un gros fichier au premier lancement d’un jeu. Bref, si vous avez déjà iOS 16, installez iOS 16.1.