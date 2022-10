Apple a profité du lancement de ses nouvelles mises à jour pour discrètement augmenter les tarifs de ses abonnements phares. iCloud+, Apple Arcade et Apple Fitness+ sont épargnés.

Après avoir augmenté les prix de la quasi-totalité de ses produits, Apple s’en prend à ses services. Dans la plupart des pays, dont la France, Apple a discrètement augmenté la tarification de ses abonnements (mais a informé quelques médias en amont comme 01net.com). Apple Music, Apple TV+ et Apple One, le bundle qui réunit tout, coûtent désormais plus cher. Les autres services (Arcade, Fitness+ et iCloud) restent aux mêmes prix.

Les nouveaux prix des abonnements Apple

Apple Music

Les prix des deux offres Apple Music les plus chères augmentent, ainsi que celle de l’abonnement annuel. Voici la nouvelle grille tarifaire :

Apple Music Voice (uniquement avec Siri) : 4,99 euros par mois, comme avant.

Apple Music Étudiant : 5,99 euros par mois, comme avant.

Apple Music Individuel : 10,99 euros par mois , au lieu de 9,99 euros par mois.

, au lieu de 9,99 euros par mois. Apple Music Famille : 16,99 euros par mois , au lieu de 14,99 euros par mois.

, au lieu de 14,99 euros par mois. Apple Music Annuel : 109 euros par an, au lieu de 99 euros par an.

Apple TV+

Le service de streaming vidéo d’Apple, unanimement salué comme celui qui propose les meilleurs programmes du marché, connaît aussi une belle hausse de prix. Il coûte désormais plus que Netflix avec pubs.

Apple TV+ : 6,99 euros par mois , au lieu de 4,99 euros par mois.

, au lieu de 4,99 euros par mois. Apple TV+ annuel : 69 euros par an, au lieu de 49,99 euros par an.

Apple One

Apple One est un forfait qui réunit tous les services d’Apple dans une seule offre. Apple propose trois formules différentes, toutes changent de prix :

Apple One Individuel : 16,95 euros par mois , au lieu de 14,95 euros par mois.

, au lieu de 14,95 euros par mois. Apple One Famille : 22,95 euros par mois , au lieu de 19,95 euros par mois.

, au lieu de 19,95 euros par mois. Apple One Premium : 31,95 euros par mois, au lieu de 28,95 euros par mois.

L’augmentation des prix est légèrement moins élevée avec Apple One, la marque fait en quelque sorte « cadeau » de 1 euro.

Apple Arcade, Apple Fitness+ et iCloud+

Les autres services d’Apple ne changent pas de prix. Arcade reste à 4,99 euros par mois, Fitness+ à 9,99 euros par mois et iCloud+ conserve les mêmes offres, sans augmentation de stockage.

C’est la première fois qu’Apple augmente les tarifs de ses abonnements depuis 2015, année de lancement d’Apple Music (à l’exception de l’offre étudiante, qui avait déjà pris 1 euro). Chez les autres géants des services, ces augmentations sont récurrentes. Netflix augmente souvent ses tarifs, Disney+ l’a déjà fait une fois, Spotify a testé plusieurs offres tandis qu’Amazon a récemment fait polémique en changeant le prix de sa formule Prime. Apple a sans doute préféré tout faire d’un coup pour épargner ses utilisateurs. La marque explique que le tout est lié à une augmentation des frais de licence d’Apple Music et au plus grand nombre de contenus désormais disponibles sur Apple TV+.