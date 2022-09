Apple s’apprête à lancer l’Apple Watch Ultra, sa montre dédiée aux activités extrêmes. Et les personnes intéressées feraient mieux d’en prendre soin.

Pour la première fois depuis le lancement de sa gamme de montres connectées, Apple va ajouter une nouvelle catégorie. Avec l’Apple Watch Ultra, la multinationale entend viser un autre public, plus exigeant et friand d’activités les plus extrêmes. À cet effet, elle a imaginé un objet pourvu de fonctionnalités de pointe et d’une coque renforcée (en titane). Ce design plus durable n’empêchera pas certaines catastrophes. Et il vaudrait mieux les éviter au regard des coûts de réparation.

Comme repéré par MacRumors dans un article publié le 8 septembre, la réparation de l’Apple Watch Ultra est estimée à 499 $, qu’importe la pièce défectueuse (écran, boîtier en titane, bouton, capteur…). En France, c’est 619 €, soit 62 % du prix de la montre lancée à 999 €.

Apple Watch Ultra // Source : Numerama

619 € pour réparer son Apple Watch Ultra

Les 619 € réclamés représentent quand même une somme colossale pour réparer sa montre, surtout quand on sait qu’il s’agit d’un accessoire pensé pour être exposé. Apple a beau vanter la solidité de l’Apple Watch Ultra, les utilisatrices et les utilisateurs qui la porteront pendant un trek, une séance de plongée ou une session d’alpinisme ne pourront pas toujours faire très attention. Une chute peut vite arriver et endommager tout ou partie de la montre.

Le coût est exorbitant, mais reste finalement en phase avec les prix pratiqués sur les autres montres. Ainsi, Apple vous demandera 359 € pour réparer votre Apple Watch Series 8 en aluminium — soit 72 % du prix du produit commercialisé 499 €. On encourage vivement les futurs acquéreurs à opter pour l’assurance AppleCare+ (prix qui dépend du modèle). Elle permet de réduire drastiquement le prix des réparations et couvre un nombre illimité de dégâts liés à des causes accidentelles.

Comparaison des coûts de réparations :

Watch Ultra Watch Series 8 Sans AppleCare+ 619 € 359 € Avec AppleCare+ 75 € 65 €

À noter que le prix de remplacement d’une batterie est plus élevé pour une Apple Watch Ultra (129 €) que pour une Apple Watch Series 8 (99 €). Ce n’est pas injuste : la déclinaison Ultra est équipée d’une plus grosse batterie, capable de fournir une autonomie de 36 heures, soit le double de la Series 8. Bref, prenez soin de votre montre conçue par Cupertino.