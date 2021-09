Apple vient d'assouplir son offre d'extension de garantie en permettant les paiements mensualisés. Voici les détails et les nouveautés de la nouvelle offre AppleCare+.

Pour accompagner le lancement de ses nouveaux iPhone annoncés le 14 septembre 2021, Apple a également revu sa formule d’assurance AppleCare+. Il est désormais possible pour la clientèle d’Apple de mensualiser ses paiements, plutôt que de tout payer en une fois après l’achat d’un nouveau téléphone.

Qu’est-ce que l’AppleCare+ ?

Pour faire simple, le programme AppleCare+ est une extension de garantie proposée à celles et ceux qui achètent un produit Apple (iPhone, iPad, Apple Watch, Homepod). Ce contrat dure entre deux et trois ans, s’ajoute à la garantie légale de conformité de deux ans et peut être renouvelé une fois.

Le programme couvre :

Le remplacement de la batterie si elle est à moins de 80 % de sa capacité d’origine,

L’accès prioritaire à une assistance technique et aux centres de réparations Apple,

La réparation ou le remplacement de votre appareil en cas de « dommages accidentels » (jusqu’à deux incidents par période de douze mois).

Jusque là, l’extension d’assurance coutait entre 29 et 229 euros selon le produit. La souscription devait également se faire dans les 60 jours suivants l’achat de l’appareil. Une somme pas toujours facile à sortir, surtout quand on vient d’acheter un téléphone ou une tablette coûtant plusieurs centaines d’euros.

Des mensualités plus chères que le règlement en une fois

Désormais, comme l’indique un nouveau document publié sur le site d’Apple (repéré par MacGeneration), il est possible d’étaler ses paiements sur toute la durée du contrat.

L’assurance pour une Apple Watch vous coutera entre 3 et 6,50 euros par mois (pour le modèle Hermès). Pour un iPad, il faudra compter entre 4 et 8,50 euros par mois. Tandis que pour les iPhone, ce sera entre 5 euros par mois pour un modèle SE et 11,50 euros pour les modèles « Pro ». Il faut ajouter à cet abonnement le prix de la franchise selon votre problème. Pour un écran ou un dos d’iPhone cassé, il faudra débourser 29 euros, tandis que « tout autre dommage accidentel » vous coutera 99 euros. La grille tarifaire complète se présente comme suit :

Attention tout de même, l’étalement du paiement finit par couter plus cher que la souscription en une fois. Deux ans d’AppleCare+ pour un iPhone 13 Pro vous coutera 275 euros si vous mensualisez vos paiements et 229 euros si vous réglez en une fois.

