Faute d’option disponible sur Twitter, le téléchargement d’une vidéo dans un tweet doit passer par des modules spécialisés à installer dans son navigateur web. Video DownloadHelper est parfaitement taillé pour cette tâche.

Vous avez certainement constaté que Twitter ne facilite pas le téléchargement des vidéos. Vous pouvez les lire dans les tweets, mais pas les enregistrer sur le PC. En tout cas, pas avec les outils du réseau social, car il n’en fournit pas. Aucun bouton d’enregistrement n’est mis à disposition. Mais cela ne signifie pas que vous êtes sans solution.

Comment enregistrer une vidéo sur Twitter ?

La meilleure piste que l’on peut recommander, c’est d’utiliser un add-on spécialisé. Les navigateurs web modernes sont capables d’accueillir des modules aux fonctions variées. C’est le cas de Firefox, Google Chrome, Edge, Safari ou Opera. Et parmi la foultitude d’extensions disponibles, plusieurs sont capables de détecter la présence d’une vidéo dans la page et de la récupérer.

Plus besoin de retourner sur Twitter pour voir une vidéo qui vous plaît : vous pouvez la prendre directement. // Source : Twitter

En ce qui nous concerne, nous nous servons de Video DownloadHelper, que l’on trouve sur Firefox. C’est l’un des add-ons les plus populaires du navigateur, avec une note de 4,3/5 et plus de 1,8 million d’internautes s’en servant. Son emploi est simple : une fois le module installé, une icône symbolisant trois petites sphères agglutinées apparaîtra dans la barre supérieure de Firefox.

Video DownloadHelper existe aussi sous la forme d’extension pour Google Chrome — et, par ricochet, pour l’ensemble des autres navigateurs qui reposent sur les mêmes fondations techniques, comme Microsoft Edge ou Opera. Pour le reste, le fonctionnement est similaire.

Une vidéo (en anglais) est disponible pour vous accompagner dans la prise en main. Quand vous êtes sur un tweet contenant une vidéo, l’icône devient colorée pour vous signaler qu’elle a identifié une vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus pour voir les différentes possibilités de lecture et de téléchargement, notamment les divers formats proposés.

Si vous cliquez sur la petite icône avec une flèche pointée vers le bas, vous lancerez le téléchargement de la vidéo. Les vidéos sont regroupées par défaut dans un dossier appelé « dwhelper » (Download Helper). À vous de les déplacer ailleurs, selon vos besoins. L’application fournit aussi d’autres options, de conversion ou de visualisation d’URL, par exemple.

L’avantage de Download Helper est que son action ne se limite pas à Twitter. Il peut aussi servir à récupérer des vidéos un peu partout, comme Facebook, YouTube, Twitch, Dailymotion, Vimeo et d’autres plateformes moins connues. La durée du téléchargement varie selon la taille de la vidéo. Assurez-vous également de garder l’add-on à jour, pour qu’elle reste fonctionnelle.