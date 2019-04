Twitter est né au début des années 2000. Depuis, l'application a conquis des millions d'utilisateurs. On vous explique d'où vient son nom.

Le réseau social Twitter est né au mois de mars 2006, à l’époque où les réseaux sociaux n’avaient pas encore complètement envahi nos smartphones et ordinateurs. Début 2018, il arrivait enfin à dégager un bénéfice, avec plus de 700 millions d’utilisateurs dans le monde. Mais savez-vous d’où vient son nom ?

Status, Twttr, puis Twitter

Twitter a été co-créé par Noah Glass, Evan Williams, Biz Stone et Jack Dorsey. Ce dernier est toujours CEO de l’entreprise — du moins quand il a terminé sa morning routine.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Au départ, ils avaient plutôt penché pour le nom Status qui est plutôt évident. Mais en cherchant dans le dictionnaire, ils ont trouvé le terme Twitter. La définition de ce mot anglais est « des informations sans conséquence » ou « des sifflotements d’oiseaux ». Le concept plaisait aux co-créateurs, qui l’ont adopté.

Ils ont opté dans un premier temps pour l’abréviation Twttr car la mode était aux combinaisons de lettres illisibles en guise de sigles à l’époque. Au début des années 2000, sont nées d’autres entreprises de ce type, comme Flickr ou Tumblr. Numerama d’ailleurs, a failli s’appeler Nmrm (c’est faux). Twttr a ensuite été transformé en Twitter, probablement pour que cela soit plus simple à prononcer. Et vu le destin de Flickr et Tumblr, c’était peut-être un choix intelligent.

De 140 à 280 caractères

Le concept au cœur de Twitter n’a guère évolué depuis 13 ans. Il s’agissait dès 2006 d’un service de partage de courts messages, limités à 140 caractères. Les hashtags (#) qui permettent de classer les tweets par thème sont arrivés en 2007 sur la plateforme, par la proposition d’un designer, Chris Messina.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg] ? — Chris Messina 🏴‍☠️ (@chrismessina) August 23, 2007

Aujourd’hui, le nombre de caractères est passé à 280, Twitter doit lutter contre des millions de comptes de spam ou bots malveillants, la désinformation, le harcèlement ou les ingérences politiques, mais le concept est resté le même. L’entreprise a trouvé un business model intéressant, basé sur l’amplification de campagnes publicitaires ciblées.

L’entreprise a été introduite en bourse en 2013, et elle a dépassé le milliard d’utilisateurs en 2018. Le tweet le plus retwitté de son histoire est celui d’un richissime homme d’affaires japonais, qui a promis de l’argent aux utilisateurs du réseau social. La rédaction de Numerama n’a pas gagné.