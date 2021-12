Twitter fournit quelques options que vous ne connaissez peut-être pas. Avec elles, l'utilisation du réseau social pourrait être plus agréable.

Twitter met à disposition de sa communauté un certain nombre de paramètres et d’options pour personnaliser son expérience. Quelques fonctionnalités méritent toutefois un coup de projecteur, car elles sont susceptibles de changer votre approche. Peut-être les connaissez-vous déjà : mais pour d’autres, ces cinq astuces pourraient changer la donne.

Mettre des tweets en favori en toute discrétion

Vous connaissez certainement le pictogramme en forme de cœur, qui vous permet de manifester votre appréciation à l’égard d’un tweet. Des internautes s’en servent aussi comme d’un outil de gestion des favoris. Seulement, on peut voir qui aime quoi. C’est affiché publiquement. Or, il existe justement un autre outil sur Twitter qui est taillé pour cette tâche. Ce sont les signets. On vous explique tout ici.

Désactiver les accusés de réception dans les messages privés

Les messages privés permettent d’échanger avec d’autres personnes à l’abri des regards. Mais peut-être souhaitez-vous juste prendre connaissance de la teneur d’un message, sans indiquer à votre interlocuteur si vous l’avez vu et à quel moment. Cet indicateur peut-être désactivé : rendez-vous dans vos messages privés, cliquez sur la roue crantée et décochez « Afficher les accusés de réception ».

Cacher des mots-clés pour éviter les spoilers

Twitter fournit depuis plusieurs années un utilitaire qui permet de cacher des mots-clés que vous pourriez juger inadéquats. Mais cet outil peut aussi avoir un autre intérêt : si vous aimez une série ou un film et que vous craignez par exemple de vous faire spoiler, le filtrage de plusieurs termes peut vous sauver la mise. N’hésitez pas à ratisser très large pour réduire au maximum votre exposition.

Masquer des personnes sans s’en désabonner (et sans les vexer)

Le but de Twitter est de s’abonner à d’autres personnes pour voir ce qu’elles racontent. Vous pouvez bien sûr vous en désabonner à tout moment. Mais il peut être compliqué de retirer certains comptes. Imaginez, par exemple, que vous vouliez virer votre supérieur parce qu’il publie vraiment trop… politiquement, ça risque de mal passer. L’astuce, c’est de masquer ses tweets. On vous dit comment faire.

Retirer quelqu’un qui vous suit sans le bloquer

Vous savez sans doute que l’on peut bloquer des personnes sur Twitter. Il existe aussi une approche un peu moins radicale, qui consiste simplement à retirer de la liste des comptes qui vous suivent tout individu dont vous jugez qu’il ne devrait plus voir vos messages. Cette option est surtout intéressante dans le cas où vous utilisez un compte dont les tweets sont protégés. La méthode est détaillée ici.

