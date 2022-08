WhatsApp va bénéficier d’une mise à jour permettant à ses membres de pouvoir enfin quitter un groupe discrètement, sans avertir les autres participants.

Ces derniers temps, WhatsApp a multiplié les mises à jour et les changements sur son application de messagerie instantanée. Le 16 juin par exemple, WhatsApp a actualisé son app pour masquer la mention « Vu » sur son application. Meta souhaite continuer sur cette lancée, en conférant un peu plus de confidentialité pour ses utilisateurs et ses utilisatrices.

Ainsi, et par le biais d’une annonce faite par Mark Zuckerberg sur sa page Facebook le 9 août 2022, il est annoncé que WhatsApp mettra à jour l’app un peu plus tard ce mois-ci, permettant à ses utilisateurs et ses utilisatrices de quitter un groupe sans que les autres membres reçoivent une notification particulière — ils ne recevront plus les messages : « XXX a quitté le groupe ».

WhatsApp favorise de plus en plus la vie privée de ses utilisateurs et ses utilisatrices. // Source : Flickr (image recadrée)

Ni vu, ni connu

Parfois, pour une raison ou pour une autre, il arrive que vous décidiez de quitter un groupe sur WhatsApp. Le souci, c’est que votre départ risque de se voir, ce qui pourrait provoquer quelques questions de vos proches. Et pourrait donc vous remettre dedans, réduisant vos efforts à néant. Mais cela va changer, avec cette modification.

« De nouvelles fonctionnalités de confidentialité arrivent sur WhatsApp : quittez les discussions de groupe sans avertir tout le monde, contrôlez qui peut voir quand vous êtes en ligne et empêchez les captures d’écran sur les messages affichés une fois. Nous continuerons à développer de nouvelles façons de protéger vos messages et de les rendre aussi privés et sécurisés que les conversations en face à face. », annonce Mark Zuckerberg.