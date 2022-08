Un message que vous regrettez sur WhatsApp ? L’application vous laisse désormais un peu plus de deux jours pour le supprimer pour tout le monde. Avant, c’était une heure.

Vous avez des regrets après avoir envoyé un message sur WhatsApp et vous voudriez le retirer de la conversation ? Il était déjà possible de le supprimer, mais il fallait agir assez vite : au bout d’une heure, l’option permettant d’effacer le contenu pour tout le monde n’était plus disponible. Fort heureusement, cette limite est de l’histoire ancienne.

WhatsApp vous laisse bien plus de temps pour effacer un message que vous regrettez

Le 8 août 2022, WhatsApp a annoncé du changement pour cette option : désormais, les membres de l’application mobile ont droit à une fenêtre d’action beaucoup plus large pour supprimer un message. Cette limite est d’un peu plus de 48h, selon le message publié sur Twitter par la plateforme. Elle serait précisément de 2 jours et 12 heures, selon WABetaInfo.

Il est à noter que la suppression des messages reste toujours disponible, même après l’une ou l’autre échéance, mais elle ne se limite alors qu’à vous-même : vous pouvez faire disparaître n’importe quel message de votre historique de votre discussion avec n’importe qui, mais celui-ci restera dans l’historique de vos correspondants.

Bon, au bout de deux jours, vous pouvez toujours supprimer le message, mais il y a de grandes chances pour qu’il ait été vu par tout le monde. // Source : Asterfolio

Cette large extension donne beaucoup plus de contrôle aux individus quant à ce qu’ils envoient aux autres. Cependant, il ne faut pas pour autant trop attendre de cet outil et espérer plus que ce qu’il a à offrir : ainsi, vous pouvez certes effacer chez tout le monde n’importe quel message jusqu’à 2 jours et 12 heures, mais celui-ci aura certainement déjà été vu entretemps.

En la matière, la meilleure approche reste la suppression le plus vite possible du message que vous regrettez, pour limiter le risque qu’il ne soit lu par un membre de la conversation — l’option fonctionne pour des échanges en tête-à-tête, mais aussi pour des discussions de groupe. En général, on sait qu’un message a été distribué et lu lorsque la petite coche de validation devient bleue.

Cette option est à distinguer d’une autre fonctionnalité proposée par WhatsApp, qui consiste à transmettre des messages éphémères. Le fonctionnement est ici un peu différent : il s’agit de programmer la suppression de messages au bout d’un certain temps (court), mais à partir du moment où ceux-ci ont été vus par le ou les destinataires.