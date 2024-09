Lecture Zen Résumer l'article

La possibilité de consulter un message sur WhatsApp sans être « vu », c’est-à-dire sans laisser de confirmation de lecture, existe. Il y a une option dans les réglages de l’application de messagerie instantanée.

C’est une double coche bleue que vous connaissez forcément si vous utilisez WhatsApp. Elle apparait lorsque la messagerie instantanée a déterminé que votre contact a lu votre message. Cela marche aussi dans l’autre sens : vous envoyez automatiquement ces deux coches bleues quand vous lisez le dernier message de votre correspondant.

Cette confirmation de lecture peut être masquée. Il existe une option dans les paramètres de confidentialité qui cache cette activité en ligne. Dès qu’elle est désactivée, la double coche bleue ne sera plus montrée dans les discussions sur WhatsApp. Cela marche sur le principe de la réciprocité : si vous cachez la vôtre, vous ne verrez plus celle des autres.

Comment lire un message WhatsApp sans dire qu’on l’a vu ?

Il existe une méthode pour masquer la mention « vu » de vos messages WhatsApp.

Lancez l’application WhatsApp sur votre téléphone ;

Cliquez sur les points de suspension verticaux, en haut à droite ;

Allez sur « Paramètres » dans le menu surgissant ;

Choisissez la ligne « Confidentialité » ;

Décochez « Confirmations de lecture ».

Le message envoyé a-t-il été lu ou non ? Il ne le saura jamais. Allégorie. // Source : Mars Films

WhatsApp rappelle que tout le monde est à égalité : si vous affichez votre confirmation de lecture dans la messagerie instantanée, vous verrez celle des autres. Seule exception : les discussions de groupe, c’est-à-dire à trois ou plus. Ici, les confirmations de lecture sont toujours envoyées, sans tenir compte des réglages individuels.

Pour aller plus loin Comment masquer son statut « dernière présence en ligne » sur WhatsApp

Que signifient les coches sur WhatsApp ?

La double coche bleue indique que le message a été distribué et lu par votre interlocuteur. Une double coche grise signale qu’il a juste été envoyé avec succès sur le terminal de votre correspondant (il ne l’a pas lu, ou alors lui aussi cache sa confirmation de lecture). Enfin, quand une simple coche grise s’affiche, cela signifie que le message a été envoyé.

Une astuce simple à utiliser

Cette solution est la plus simple pour lire des messages « discrètement » sans activer la double coche bleue. Évidemment, si vous répondez à un message, vous indiquerez implicitement que vous avez lu les échanges les plus récents de la conversation — forcément. Et vous indiquerez aussi que votre téléphone est réglé pour cacher les « vus ».

Pour d’autres applications de discussion, il existe des méthodes spécifiques pour lire des messages en toute discrétion. Selon les cas de figure, cela pouvait nécessiter d’avoir iOS ou Android, ou bien de faire une manipulation particulière, ou encore d’être hors ligne. C’était le cas de Messenger, qui propose une option plus simple depuis.

Il est possible de rester à une utilisation très élémentaire de WhatsApp, mais il est aussi possible de tirer davantage profit de l’application. En effet, la messagerie instantanée offre une variété étendue de fonctionnalités et de paramètres, pour embellir ses messages, envoyer une photo éphémère, partager un fichier en HD ou encore faire un sondage.

WhatsApp Télécharger gratuitement

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Quel est le meilleur forfait mobile 4G ou 5G ? Notre comparateur des offres du moment Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+