Pour parler de la maison-mère de Facebook, il faut désormais dire Meta. Mais d'où vient ce nom, et pourquoi Mark Zuckerberg l'a-t-il choisi ?

L’entreprise globale Facebook n’existe plus : elle s’appelle désormais Meta, et englobe toutes les applications et compagnies comme Instagram, WhatsApp, Messenger ou encore Oculus — dont la marque disparaît aussi pour prendre le nom de Meta.

« Le but premier de Meta sera de faire naître le métaverse et aider les gens à se connecter, trouver leurs communautés et faire grandir des entreprises », est-il écrit dans le billet de blog de présentation du nouveau nom, publié le 28 octobre.

Le métaverse est le grand projet de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook et désormais CEO de Meta : il compte embaucher 10 000 nouvelles personnes sur cinq ans pour développer ce concept de monde virtuel, un internet du futur dans lequel on devrait évoluer à travers des avatars en 3D, à l’aide de la réalité augmentée.

Le développement sera probablement long et coûteux, et l’entreprise devra bien travailler pour se défaire d’une image un peu ringarde du « futur virtuel » qu’elle a laissée transparaître au cours de sa présentation.

Que le métaverse fonctionne ou non, le nom de Meta ne risque pas de changer de si tôt : le groupe a changé de nom sur tous les réseaux sociaux ainsi qu’en bourse, où son acronyme sera MVRS (pour métaverse) à compte du 1er décembre 2021. Mais que signifie-t-il vraiment ?

Dans un court gif de présentation de cette nouvelle marque, la maison-mère de Facebook montre comment Meta est censé « englober » toutes les autres propriétés du groupe, comme Instagram ou WhatsApp.

« Meta » est un préfixe qui vient du grec : il peut signifier plusieurs choses comme aller au-delà, plus haut ou plus grand. Il s’agit aussi d’un terme qui permet de caractériser quelque chose qui englobe quelque chose de similaire, comme une auto-référence (un métalivre est un livre à propos d’un livre, par exemple, nous signale Wikipedia).

Dans la pop culture, on utilise le terme « meta » parfois dans ce sens-là (lorsqu’une série a recours à des private jokes par exemple, on peut parler de références meta), mais aussi pour définir une œuvre qui a conscience d’être une œuvre (la série Community a beaucoup joué sur ce concept).

Il convient de noter que le nom Meta appartenait en fait déjà à la multinationale à travers la fondation de Mark Zuckerberg et sa femme Priscilla Chang, The Chan Zuckerberg Initiative. Il était déjà prévu que l’organisation en « transfère la propriété à Facebook ». Il n’a donc pas dû être bien compliqué pour Facebook (enfin, l’ex-Facebook) de récupérer la marque.

Some Meta news —

"Meta" used to be a brand owned by the Chan Zuckerberg Initiative, Zuckerberg and Priscilla Chan's philanthropy.

Meta, for unrelated reasons, is sunsetting. And so Facebook and CZI "entered an agreement to transfer those brand assets to Facebook."

Full news. pic.twitter.com/v4zMxCdyao

— Teddy Schleifer (@teddyschleifer) October 28, 2021