Vous ne souhaitez pas que certains contacts sachent que vous avez lu leurs messages, surtout si vous n’avez pas l’intention d’y répondre ? Désormais, vous pouvez désactiver la mention « vu » sur WhatsApp pour les contacts de votre choix.

Laisser un message en « vu » sur WhatsApp est devenu une source de stress et de culpabilisation. Nous avons tous des centaines de bonnes (et de moins bonnes) raisons pour prendre le temps de répondre à un message : parce que vous êtes au resto, au bureau, dans les transports ou parce que vous n’aviez tout simplement pas envie.

Depuis le 16 juin 2022, WhatsApp a intégré une nouvelle possibilité : vous pouvez choisir de ne pas afficher que vous avez lu un message dans WhatsApp, auprès des contacts de votre choix.

Comment masquer vos « vu » à certains contacts sur WhatsApp

Si vous n’avez pas envie de répondre à tous vos messages, mais que vous voulez aussi éviter de laisser un « vu » sans réponse, voici les étapes à suivre pour choisir à qui enlever cette mention sur WhatsApp.

Aller dans WhatsApp ;

Entrez dans « Réglages », puis cliquez sur « Compte » ;

Cliquez sur « Confidentialité » ;

Dans la case « Vu à » choisissez « Mes contacts sauf », puis excluez les contacts à qui vous voulez enlever la mention.

Enlevez la mention « vu », à certains contacts seulement. // Source : Captures d’écran WhatsApp sur iOS

À noter que si vous ne partagez pas votre « vu » à certains contacts, vous ne pourrez pas voir, vous aussi, la mention les concernant sur vos messages. Il n’est pas non plus possible de cacher votre présence lorsque vous êtes « en ligne » ou « en train d’écrire ».