Le prix de l’abonnement annuel à Amazon Prime augmente en septembre 2022. Si vous n’êtes pas abonné au service, mais envisagez d’y souscrire, il est malin de s’en occuper dès maintenant.

Amazon a averti ses abonnés par mail dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 juillet 2022 : le prix de son service Amazon Prime augmentera énormément en France à la rentrée prochaine. À compter du 15 septembre 2022, l’abonnement Amazon Prime va passer à 6,99 € pour la formule mensuelle (au lieu de 5,99 € actuellement) et 69,90 € pour la formule annuelle (au lieu de 49 €).

Vous n’avez pas encore souscrit à ce service, mais vous songez à le faire en optant pour un abonnement annuel ? Alors, vous vous demandez sans doute quel est le meilleur moment pour entamer un abonnement, d’autant plus dans le contexte de cette annonce. Faut-il s’abonner maintenant ? C’est une bonne idée, car Amazon récupère ce paiement dès le moment où l’on s’abonne. Autrement dit, le montant n’est pas prélevé à la fin de la période d’abonnement, mais dès son début — ou à l’issue de la période d’essai gratuite, si elle est prévue.

La page pour s’abonner à Amazon Prime. // Source : Capture d’écran Amazon

Le plus malin ? S’abonner le 14 septembre à Amazon Prime

« La tarification mise à jour s’appliquera aux abonnements Prime à partir du 15 septembre 2022. Pour les membres d’Amazon Prime actuels (y compris les essais gratuits), les nouveaux prix s’appliqueront à tous les renouvellements mensuels ou annuels à compter du 15 septembre 2022 », détaille Amazon dans sa page d’aide et de service client.

Il est donc plutôt malin de souscrire à un abonnement annuel à Amazon Prime actuellement : cette affirmation est valable jusqu’au 14 septembre 2022, c’est-à-dire la veille du jour de la hausse annoncée par l’entreprise. De cette façon, vous bénéficierez du tarif actuel, le moins cher, le plus longtemps possible. Le nouveau tarif ne vous sera dès lors appliqué qu’un an plus tard, en 2023.

Par exemple, si vous vous abonnez le 14 septembre 2022, vous payez alors 49 €. Vous profitez du service pendant un an. Puis, le renouvellement de 69,90 € sera effectué le 14 septembre 2023.

Si vous êtes déjà abonnés au service, et que cette hausse du prix vous incite à partir, vous trouverez dans cet autre article comment résilier un abonnement Amazon Prime. Cela dit, il ne faut pas non plus oublier que même à 70 € par an, Amazon Prime reste très rentable : son offre est fournie et variée, comparée à ce que propose la concurrence dans les mêmes domaines (e-commerce, SVOD ou gaming, par exemple). Par ailleurs, il y a une astuce à connaître pour retarder la hausse du prix d’Amazon Prime.