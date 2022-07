Amazon a annoncé une hausse de prix de son abonnement Prime. L’option mensuelle passe à 6,99 € et la formule annuelle à 69,90 € à compter du 15 septembre.

Sur le marché des services, l’abonnement Amazon Prime est parmi les moins chers, avec une foule de bénéfices accessibles pour une somme dérisoire. Le rapport qualité/prix va changer à la rentrée. Dans un mail envoyé aux membres (que Numerama a reçu), la multinationale a annoncé une augmentation tarifaire. À partir du 15 septembre 2022, Amazon Prime va passer à :

6,99 € par mois (au lieu de 5,99) ;

par mois (au lieu de 5,99) ; 69,90 € par an (au lieu de 49).

Cette hausse concerne aussi les formules étudiantes : 3,49 € par mois (au lieu de 2,99) et 34,95 € par an (au lieu de 24 €).

Hausse du prix d’Amazon Prime en France // Source : Capture d’écran

Amazon augmente le prix de son abonnement de 42 %

« Ce changement est lié à l’augmentation des coûts d’exploitation de Prime », justifie Amazon dans son communiqué. Ces dernières années, l’entreprise a beaucoup investi dans le service, notamment pour proposer des contenus originaux de qualité sur sa plateforme de SVOD Prime Video (qui va enfin avoir droit à une refonte visuelle). On pense à The Boys. On pense surtout à la série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir — qui serait la plus coûteuse de l’histoire. En France, Amazon diffuse aussi des événements sportifs en direct, comme Roland-Garros. Toutes ces nouveautés ont un coût qui ne s’était pas encore répercuté sur l’abonnement.

À noter que la hausse est beaucoup plus importante pour la formule annuelle (+ 42 %) que pour celle mensuelle (+ 17 %). Elle reste néanmoins à privilégier si vous comptez jouir des avantages de Prime sur le long terme : à 6,99 € par mois, l’option mensuelle revient à 83,88 € sur une année entière (12*6,99) — soit une différence de 13,98 € correspondant à deux mois offerts (avec la grille actuelle, c’est quasiment quatre).

Le Royaume Uni aussi subit une hausse : l’abonnement passe de 79 pounds à 95 pounds.

Ces augmentations ne sont pas anormales et, en réalité, Amazon a plutôt la main légère en la matière. Netflix ajuste constamment ses tarifs — qui sont très élevés alors que la concurrence s’est musclée. De son côté, Disney avait revu le prix de Disney+ après l’apparition de l’univers Star.