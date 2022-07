Face à Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV+ et les autres géants du streaming, Prime Video se met enfin au goût du jour. Amazon vient de dévoiler un nouveau design beaucoup plus agréable pour son application.

Sur le papier, Amazon Prime Video est un excellent service de streaming. Grâce à ses contenus originaux, son catalogue, ses documentaires, ses spectacles, ses dessins animés et ses droits sportifs (Roland Garros, la Ligue 1 et la Ligue 2…), il offre le mix parfait pour plaire au plus grand nombre d’utilisateurs. La quasi-totalité d’entre eux en sont plutôt satisfaits, mais tous s’accordent sur une chose : Prime Video est moche. La faute à un design qui n’a quasiment jamais évolué depuis 2016 et qui, déjà à l’époque, semblait provenir de la fin des années 2000.

Bonne nouvelle, Amazon a enfin décidé de prendre ce problème au sérieux. Le géant du commerce en ligne, pourtant de plus en plus investi dans le monde des productions audiovisuelles, ne semblait pas du tout dérangé par la piètre qualité de son application. Il a annoncé lundi 18 juillet 2022 un « redesign » savoureux qui ne devrait pas déstabiliser les utilisateurs et utilisatrices des autres services.

Amazon s’inspire de Netflix

Peut-on vraiment reprocher à Amazon de copier Netflix, après l’avoir critiqué pendant plusieurs années parce qu’il ne ressemblait pas assez à Netflix ? Voilà une question bien philosophique, à laquelle nous n’allons pas répondre.

Quoi qu’il en soit, l’équipe design de Prime Video s’est clairement inspirée de son rival. Le service d’Amazon va reprendre sa page d’accueil, son top 10 et son interface à base d’onglets de navigation. On a assez hâte de la voir en vrai.

Auprès de la presse américaine, comme The Verge, Amazon a longuement détaillé son projet de refonte. Ce chantier a été entamé il y a 18 mois et a nécessité énormément d’études sur les habitudes des utilisateurs, qui seraient plutôt habitués aux changements d’interface selon Amazon. Un des chantiers les plus compliqués était l’intégration des services annexes, comme les Amazon Channels (coucou Salto), du sport en direct et des films en vente libre (VOD). Amazon y est parvenu, mais n’a toujours pas résolu certains vieux démons. Par exemple, les séries continueront d’afficher un « épisode 0 » avant l’épisode 1, qui n’est nul autre que… la bande-annonce. Il est aussi probable que les saisons restent présentées comme des séries différentes, ce qui peut vite poser problème quand il y en a plus de 20.

Quels appareils ont le droit au nouveau Prime Video ? Dans un premier temps, Amazon dit se concentrer sur l’expérience à la maison. Les Smart TV, les Fire TV, les Apple TV, les Android TV et les consoles de jeux seront les premières servies, ainsi que les smartphones/tablettes sous Android. Dans les prochains mois, ce sera au tour d’iOS et du site web primevideo.com. Bref, d’ici fin 2022, le Prime Video moche ne devrait être qu’un lointain souvenir.