Le tarif de l’abonnement à Disney+ est de 8,99 euros par mois depuis un moment, mais certains subissent cette hausse à retardement. Explications.

La hausse du tarif de l’abonnement à Disney+ avait beau être attendue, elle a surpris plus d’un abonné à la mi-mars 2022. Depuis quelques jours, des internautes partagent des captures d’écran d’un message d’alerte qui les informe que le montant de leur souscription à la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) va augmenter.

Le coût de l’abonnement mensuel à Disney+ passe de 6,99 euros par mois à 8,99 euros par mois, et l’annuel change de 69,99 euros à 89,99 euros.

Le timing n’a rien de surprenant. Disney+ a été lancé en France en avril 2020 à 6,99 euros par mois, un prix unique pour un partage de 4 écrans maximum. Un an plus tard, le service de streaming a intégré une nouvelle section appelée Star, qui héberge des nouveaux contenus, destinés à un public plus adulte. Il ne s’agissait pas d’une option : tous les abonnés bénéficient de Star, sans avoir le choix de faire sans.

En contrepartie, Disney+ a augmenté unilatéralement ses tarifs de 2 euros par mois, justifiant un catalogue plus étoffé (plus de 200 films et 40 séries, ainsi que quelques productions originales).

La section Star dans Disney+

Pourquoi des Français ont-ils profité du tarif bas pendant un an de plus ?

L’augmentation a été officialisée le 23 février 2022. Jusqu’à cette date, si des internautes s’abonnaient à Disney+, ils pouvaient bénéficier de l’ancien tarif. Mais une autre catégorie d’abonnés pouvaient profiter du montant le plus bas, jusqu’au mois d’août 2022. Toutes les personnes qui avaient pris un abonnement annuel à 69,99 euros pouvaient le renouveler à ce tarif jusqu’au 23 août 2021, pour une durée d’un an.

Il n’est donc pas étonnant que ces prochains mois, jusqu’à l’été, les derniers internautes qui profitaient encore du tarif le plus bas voient leur abonnement changer. Il s’agit d’une « remise à niveau » attendue, après avoir bénéficié du tarif le plus bas pendant un an supplémentaire, par rapport aux nouveaux abonnés.

À 8,99 euros par mois (ou, encore plus intéressant, 89,99 euros par an), l’abonnement Disney+ reste compétitif sur le marché de la SVOD, surtout depuis que Disney lui réserve des exclusivités. On compte désormais plusieurs séries Marvel (Loki, Wandavision, Falcon et le Soldat de l’Hiver, Hawkeye) et Star Wars (The Mandalorian, Boba Fett), ainsi que des films qui ne sortent que sur Disney+, comme le récent Alerte Rouge.

Charge ensuite aux internaute de décider s’ils ont les moyens de multiplier les abonnements aux différents services de SVOD accessibles en France, ou de faire des choix en fonction de leurs lignes éditoriales. Pour vous aidez à vous y retrouver, Numerama dispose d’un comparatif mis à jour régulièrement.