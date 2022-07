L’événement Amazon Prime Day 2022 est l’occasion de faire de bonnes affaires. Vous cherchez un excellent casque sans fil ? Votre coup de cœur se trouve peut-être dans ce guide.

Il est encore temps d’aller sur Amazon pour faire de bonnes affaires. Ce mercredi 13 juillet, c’est le dernier jour de l’événement Prime Day, réservé aux membres Prime (qui ont accès à plein de services grâce à l’abonnement).

Dans ce guide, vous trouverez trois casques sans fil à réduction de bruit active. Nous les avons tous testés pendant plusieurs heures et vous pouvez donc y aller les yeux fermés. Notez que nous avons volontairement opté pour des produits haut de gamme.

Trois excellents casques avec une réduction de bruit active

Bose Headphones 700 — 179,54 €

Pendant des années, Bose a fait confiance à son modèle iconique QC 35 pour occuper le haut du panier sur le segment des casques. En 2019, la marque spécialisée dans l’audio a amorcé une petite révolution avec le Headphones 700. Le changement esthétique est là, mais les forces de son prédécesseur demeurent, à commencer par une réduction de bruit active bluffante et des finitions exemplaires. Attention, la signature sonore de Bose est par défaut un peu plate.

Sony WH-1000XM4 — 237,49 €

Durant le Prime Day 2022, le WH-1000XM4 de Sony n’est pas bradé. Il n’empêche, il est, à nos yeux, la référence du moment. Prix acceptable par rapport à la concurrence, design sobre et efficace, réduction de bruit imbattable, rendu sonore chaleureux, fonctionnalités multiples… Le WH-1000XM4 a tellement de qualités que le WH-1000XM5 peine à faire beaucoup mieux. L’événement d’Amazon permet de gagner quelques euros.

Bang & Olufsen Beoplay Portal Xbox — 349 €

Il peut être paradoxal de conseiller un casque à 350 € dans une sélection réunissant des bonnes affaires. Mais on parle ici d’un produit conçu par la marque de luxe Bang & Olufsen. On parle surtout d’un 2-en-1 : le Beoplay Portal est capable de se connecter à votre console Xbox (sans passer par un dongle) et à votre smartphone (grâce au Bluetooth). En somme, il est tout à la fois un accessoire gaming et un casque normal, doté d’un look premium et proposant des performances acoustiques de haute volée. Normalement, le Beoplay Portal est vendu dans les 500 €.

