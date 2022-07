L’événement Prime Day organisé par Amazon est l’occasion de faire des bonnes affaires. Y compris dans le rayon dédié aux jeux vidéo.

Mardi 12 et mercredi 13 juillet 2022, Amazon organise son événement commercial Prime Day. Il s’agit d’une aubaine pour faire de belles affaires, à condition d’être membre Amazon Prime (un abonnement qui donne accès à de nombreux services). Toute la journée, Numerama tient à jour un seul gros guide des offres qui sont (vraiment) les plus intéressantes pendant ce Prime Day.

Tous les rayons du site de e-commerce sont concernés par des promotions, y compris celui des jeux vidéo. Et, foi de Numerama, il y a vraiment des offres très chouette. On a sélectionné pour vous quatre titres incontournables proposés sous la barre des 20 €.

Quatre jeux vidéo incontournables à moins de 20 € pour le Prime Day 2022

The Last of Us Part II — 14,99 €

The Last of Us Part II // Source : Naughty Dog

Comment ça, vous n’avez pas joué à The Last of Us Part II ? Quelques mois avant la sortie de la PlayStation 5, Naughy Dog a offert une dernière virée marquante aux propriétaires de la PS4. Cette nouvelle aventure teintée d’horreur est d’une mélancolie irrésistible et d’une violence rare, toujours portée par une écriture au-dessus du lot. Ajoutez-y une réalisation de haut vol et un gameplay peaufiné, et vous obtiendrez l’un des meilleurs jeux de ces dernières années. Pas convaincus ? Lisez notre test de The Last Of Us Part II, qui nous a bouleversés l’an dernier.

Halo Infinite (Xbox) — 19,99 €

Le dernier Halo Infinite est arrivé gratuitement sur le Game Pass. // Source : Capture Xbox

Halo Infinite a connu un sacré retard à l’allumage. Il devait accompagner la sortie de la Xbox Series S et de la Xbox Series X, mais il a été repoussé d’un an en raison d’une première bande-annonce de gameplay décevante. À l’arrivée, les quelques mois de développement supplémentaires ont accouché d’un miracle : Halo Infinite propose une campagne solo très solide, aidée par une structure ouverte bien ficelée et un gameplay très, très plaisant.

Marvel’s Spider-Man (PS4) — 14,99 €

Marvel’s Spider-Man // Source : Sony Interactive Entertainment

On se méfie toujours un peu des adaptations de licences en jeux vidéo. Toutefois, avec Marvel’s Spider-Man, Insomniac Games met au point une sacrée expérience pour les fans du super-héros Marvel. On prend alors un plaisir non dissimulé à déambuler entre les buildings pour aider les habitants à en finir avec leurs problèmes. En plus, c’est vraiment très beau.

Jettez un œil à notre test de Marvel’s Spider-Man si vous n’êtes pas convaincus !

It Takes Two (Xbox) — 19,99 €

It Takes Two // Source : Electronic Arts

Derrière It Takes Two se cache un concept fort et audacieux : offrir une aventure exclusivement coopérative. Les développeurs transforment cette contrainte (il faut obligatoirement être deux) en véritable tour de force. Non seulement les deux héros ne se jouent pas de la même manière mais, en prime, il y a une nouvelle idée toutes les cinq minutes. En décembre 2021, il a remporté l’Oscar du meilleur jeu vidéo, et c’est amplement mérité.

