Ces 12 et 13 juillet, Amazon organise son désormais célèbre rendez-vous « Prime Day ». Le site de vente en ligne propose de nombreux produits en promotion à ses abonnés Prime. Pour vous aider à y voir plus clair parmi les nombreuses offres, Numerama vous propose sa sélection des meilleurs produits.

C’est parti pour l’événement « Prime Day ». À partir du mardi 12 juillet et pendant deux jours seulement, Amazon propose des réductions sur de multiples produits pour ses abonnés et abonnées Amazon Prime. S’il s’agit d’une excellente occasion d’acquérir l’article qui vous fait envie depuis longtemps, il convient également de faire attention à ce que vous achetez : parfois, les soldes peuvent donner envie de consommer plus que ce qu’on a besoin. Jetez un œil à nos conseils pour acheter intelligemment pendant ce Prime Day.

De plus, vous serez bien guidés par notre sélection des offres à ne pas manquer, vraiment utiles, et sans langue de bois. Cette sélection est mise à jour en temps réel pendant les deux jours de l’événement, les 12 et 13 juillet.

Si vous avez des doutes sur certains produits, n’hésitez pas à consulter nos guides d’achat, que nous mettons régulièrement à jour avec les meilleurs produits tech actuels.

L’abonnement Amazon Prime coûte 49 euros par an (avec un essai gratuit de 30 jours), ou 5,99 euros par mois. Pour un suivi en direct, nos confrères de Frandroid effectuent également des sélections pointues toute la journée.

Le casque Bose 700 à réduction de bruit

Le Bose 700. Source : Bose

Ce casque sans fil à réduction de bruit active fonctionne en Bluetooth. Il filtre la plupart des sons ambiants et promet une qualité sonore excellente. Parfait pour écouter votre musique ou regarder un film. L’audio est profond et riche, les détails sonores sont parfaitement retranscrits et la réduction de bruit est impeccable. Seule l’application dédiée laisse un peu à désirer, mais à ce prix ce casque Bose reste une très bonne affaire. À noter qu’il existe aussi en coloris argent

Un aspirateur robot connecté pour le ménage

le iRobot Roomba 692. Source : Amazon

L’aspirateur iRobot Roomba 692 vous aide à nettoyer votre intérieur sans effort. Il fait selon vos habitudes de nettoyage et aspire la poussière et la saleté du quotidien. Avec l’application iRobot HOME, ou via les assistants Google et Alexa, il nettoie intuitivement votre maison connectée. Simple et facile d’utilisation, il répondra à vos besoins, même si de temps à autre, il faut lui donner un coup de pouce pour qu’il trouve son chemin. Toujours dans le cadre des Amazon Prime Day, vous pouvez vous procurer le iRobot Roomba i3552 et sa station de lavage pour moins de 400 €, si vous souhaitez une autonomie totale de votre robot aspirateur.

L’enceinte idéale pour cet été

La JBL Flip 5. Source : Amazon

L’enceinte portable JBL Flip 5 fonctionne avec une connexion Bluetooth. Elle est étanche jusqu’à 1 mètre de profondeur et propose un son globalement de qualité, pour animer vos soirées au bord de la piscine. Simple d’utilisation, robuste et suffisamment performante, cette Flip 5 fait partie des enceintes nomades de très bonne facture. Attention néanmoins à ne pas pousser le volume à fond sous peine de l’entendre grésiller, même si cela ne perturbera pas l’ambiance.

Un PC portable avec écran OLED

l’Asus Vivobook Pro 15 Oled. Source : Amazon

Avec sa dalle NanoEdge Full HD OLED de 15 » le Vivobook Pro 15 OLED vous accompagne pour le travail, pour regarder vos films préférés, ou encore pour une utilisation quotidienne. Il est équipé d’un processeur Intel H Series de 11e génération et du Wi-Fi 6 ultra rapide pour exploiter toutes ses capacités. Sa dalle OLED permet l’affichage de couleurs vives et d’un excellent contraste. Dans les faits, ce PC portable Asus trouvera ses limites dans le gaming trop gourmand, mais restera fluide dans les autres tâches, sans faillir.

Une liseuse Kindle pour emporter ses livres en vacances

La liseuse Kindle. Source : Amazon

Le modèle 2019 de la Kindle possède un écran e-ink imitant la qualité papier d’un livre. Confortable à l’œil, son écran antireflet permet une utilisation en plein soleil. Pratique pour les vacances d’été qui commencent. Dotée d’une diagonale de 6 pouces, cette liseuse d’Amazon tient dans la poche pour être emmenée partout. Son excellente autonomie de plusieurs semaines d’utilisation vous permettra de l’avoir avec vous tout le temps. Attention cependant, contrairement à des modèles plus récents, cette Kindle n’est pas étanche.

La box TV Android de référence

Le Chromecast avec Google TV. Source : Amazon

Ce modèle de Chromecast proposé par Google possède la forme d’une box TV complète, dotée d’une interface Google TV qui rassemble tout au même endroit. Avec son design minimaliste, le Chromecast prend la forme d’un galet miniature à placer derrière son téléviseur. Assurément discret, il est aussi simple d’utilisation et répondra à toutes vos attentes selon les standards d’aujourd’hui. Les contenus des plateformes de streaming que vous utilisez sont réunis sur l’écran d’accueil pour trouver facilement n’importe quel contenu. Malgré quelques ralentissements dans les menus, Google propose une vraie box TV, accompagné d’une excellente télécommande. À noter que le Chromecast classique est disponible à moins de 30 €.

Un smartphone avec un excellent rapport qualité-prix

Le POCO X4 Pro de Xiaomi. Source : Amazon

Le POCO X4 Pro de Xiaomi est doté d’un écran AMOLED de 6,67 pouces et possède un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les performances sont au rendez-vous et l’interface MIUI 13 permet de naviguer simplement et intuitivement. Son appareil photo, même si un peu en retrait par rapport aux modèles plus onéreux de la concurrence, fait des photos de qualité. Pour le prix, ce smartphone de la marque Xiaomi à tout d’un grand.

La montre connectée de Xiaomi

La montre connectée de Xiaomi. Source : Xiaomi

La montre connectée Xiaomi Watch S1 Active arbore un design orienté sport. Elle possède un écran AMOLED circulaire de 1.43 pouces et dispose de plutôt bonnes caractéristiques. Détection automatique de certaines activités, capteurs de suivi de santé, de sommeil, ou encore de stress… La Watch S1 Active se connecte en Wi-Fi, et en Bluetooth. Dotée d’une autonomie promise de 12 jours, elle semble taillée pour une utilisation au quotidien, malgré sa taille et son poids imposant pour un petit poignet.

Un SSD Interne de 1 To, compatible avec la PS5

Le SSD interne Samsung 980 Pro. source : Amazon

Ce disque dur SSD NVMe de la marque Samsung propose de hautes performances, pour le traitement vidéo 4k et les jeux gourmands en ressources. Sa capacité de stockage de 1 To dans un format compact est compatible avec la PlayStation 5. Avec des vitesses de lecture/écriture jusqu’à 7 000 / 5 000 Mo/s, ce SSD propose des performances idéales pour le gaming et une utilisation professionnelle. En ce qui concerne son installation, mieux avoir quelques connaissances dans le domaine. Mais une fois prêt, ce SSD de Samsung montrera son plein potentiel, y compris dans la console de Sony.

Pour connecter son téléviseur facilement

La Fire Tv Stick d’Amazon. Source : Amazon

La Fire TV Stick 4K Max d’Amazon est un dongle HDMI qui connecte votre téléviseur afin d’accéder aux plateformes de streaming et leur contenu. Via Alexa, la moindre requête est possible vocalement. Une télécommande est également de la partie pour naviguer dans les menus. Cette version de la Fire Stick prend en charge les contenus en 4K, HDR et HDR10+,et le Dolby Atmos pour une excellente amplitude sonore. Brancher directement sur un téléviseur, la Fire TV Stick 4K Max propose son propre système d’exploitation, le Fire OS.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.