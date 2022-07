On a sélectionné pour vous trois paires d’écouteurs proposées à un prix intéressant durant l’événement Amazon Prime Day 2022.

Ce mardi 12 juillet, ainsi que mercredi 13 juillet, Amazon organise son événement Prime Day. Tous les ans, la multinationale récompense ses membres Prime en leur proposant de grosses réductions sur des produits divers et variés — en plus de tous les bonus liés à l’abonnement.

Vous attendiez le Prime Day 2022 pour acquérir une nouvelle paire d’écouteurs sans fil, accessoires devenus phares ces dernières années ? Dans ce guide, vous trouverez trois références que nous avons longuement testées. Elles sont toutes pourvues de la réduction de bruit active.

Ces trois paires d’écouteurs valent vraiment le coup pendant le Prime Day 2022

Sony WF-1000XM3 — 94,05 €

Il n’y a pas si longtemps, les Sony WF-1000XM3 étaient considérés comme une référence sur le segment des écouteurs équipés de la réduction de bruit active. Si ses successeurs — les WF-1000XM4 — font logiquement mieux, cette génération n’a pas à rougir de la comparaison quand on les paie moins de 100 €. Pour ce tarif, le rapport qualité/prix est indéniable : finitions irréprochables, signature sonore de qualité et réduction de bruit bluffante. Seul le confort est perfectible, puisque le design n’est adapté à tout le monde.

Bose QuietComfort Earbuds — 159,99 €

Les QuietComfort Earbuds de Bose assument leur fonctionnalité phare jusque dans leur nom. Leur but est vraiment de vous plonger dans une bulle de silence, dans un format normalement plus adapté à un casque. À l’instar de Sony, Bose fait partie des piliers de la réduction de bruit active et on vous défie de trouver un meilleur travail d’atténuation sur le segment. On profite en prime d’un confort irréprochable et de fonctionnalités bienvenues (exemple : la charge sans fil).

LG Tone Free FP8 — 64,99 €

On ne conseillerait sans doute pas les Tone Free FP8 de LG à leur prix fort. En revanche, à moins de 70 €, ils constituent une bonne affaire. Leur secret ? Un boîtier de recharge équipé d’une technologie de nettoyage à UV (les rayons s’attaquent à l’invisible, comme les bactéries E. coli et S. aureus). En plus de cet agrément lié à l’hygiène, les FP8 misent sur un design réussi garantissant un confort excellent. Ils ne sont pas les meilleurs sur la réduction de bruit active et en matière de rendu sonore, mais qu’importe.

