Plusieurs produits Lego sont proposés à des prix intéressants pendant le Prime Day 2022, événement organisé par Amazon. Voici notre sélection.

Pendant l’événement Prime Day 2022 (12-13 juillet), Amazon propose nombre de réductions à ses membres Prime (abonnement qui permet de profiter de plusieurs services, à commencer par la livraison en un jour ouvré).

Le Prime Day est une excuse pour dépenser de l’argent (mais faites bien attention à ne pas vous faire avoir), y compris dans des objets moins utiles (c’est humain). Dans cette sélection, vous trouverez quelques produits Lego qui vous donneront sans doute envie de cliquer sur le bouton ‘Acheter’ — sans aucune justification autre que le plaisir. Ne nous en voulez pas. Sinon, vous pouvez toujours consulter nos conseils en matière de jeux vidéo.

Vous allez adorer ces Lego en promotion pendant le Prime Day 2022

Lego Star Wars Faucon Millenium — 104,39 €

Difficile de ne pas craquer pour un Lego Star Wars quand on regarde les photos des différents sets commercialisés par le célèbre fabricant de jouets. Cela fait des années que les deux marques sont liées et font tout leur possible pour habiller nos étagères. Le Faucon Millenium, célèbre vaisseau piloté par Han Solo, fait partie des incontournables. Ici, c’est la dernière version qui est proposée, soit celle vue dans le film L’Ascension de Skywalker (sans Han Solo, donc).

Nombre de pièces : 1 353.

Lego Sonic The Hedgehog – Green Hill Zone — 47,92 €

Lego s’est associé à Nintendo pour concevoir une gamme complète autour de la mascotte Mario, célèbre plombier moustachu. Mais la firme danoise n’a pas oublié Sonic, éternel rival imaginé par Sega. Avec le set Green Hill Zone, intégré à la branche Ideas (une gamme nourrie par les fans), Lego propose un véritable objet de collection — une portion d’un niveau culte des jeux Sonic. Les détails sont là : looping, ennemis, bonus… Il y a même l’infâme Dr. Robotnik.

Nombre de pièces : 1 125.

Lego Marvel Le Gant de l’Infini — 51,53 €

Thanos n’est plus dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Le Titan Fou a été vaincu dans Avengers: Endgame. Mais son héritage perdure. Par exemple, on peut arborer fièrement cette reproduction du Gant de l’Infini, serti des différentes Pierres de puissance. Attention, vous ne pourrez pas l’enfiler.

Nombre de pièces : 590.

Lego Harry Potter La Chambre des Secrets — 93,21 €

À l’instar de Star Wars, Harry Potter existe sous la forme Lego depuis des lustres, grâce à des rééditions qui permettent d’obtenir des reproductions toujours plus fidèles. Avec cette Chambre des Secrets garnie de détails, les petits — et grands — risquent de s’émerveiller en se remémorant les scènes cultes du film éponyme.

Nombre de pièces : 1 176.

Lego Formule 1 McLaren — 147,55 €

Il y a beaucoup de fans de Formule 1 au sein de la rédaction de Numerama. La série Drive to Survive, diffusée sur Netflix, a fait naître un engouement certain autour de la discipline reine des sports mécaniques. Attention, il s’agit d’un produit de la gamme Technic, destiné à un public plus mature (à partir de 18 ans selon le site Lego). Dommage qu’on ne puisse pas choisir une Red Bull, une Mercedes ou une Ferrari.

Nombre de pièces : 1 432.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.