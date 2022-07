Il est désormais possible d’essayer iPadOS 16 et iOS 16 grâce au programme de bêta publique d’Apple. On vous explique comment en profiter et, aussi, comment revenir en arrière en cas de besoin.

Chaque année, Apple lance ses nouveaux systèmes d’exploitation mobiles — iOS et iPadOS — avec le schéma : annonce en juin durant la WWDC, lancement de la bêta dédiée aux développeurs dans la foulée, lancement du programme de la bêta publique et, enfin, déploiement de la version finale. La firme de Cupertino vient de passer à la troisième étape, le 11 juillet, l’occasion pour que tout le monde puisse essayer les nouveautés à venir sur iOS 16 et iPadOS 16.

« En tant que membre du programme de logiciels bêta d’Apple, vous pouvez prendre part à la conception des logiciels Apple en testant les pré-versions et en nous transmettant vos commentaires », précise la firme de Cupertino sur la page dédiée aux bêtas. En somme, vous acceptez d’être un crash-testeur, à vos risques et périls. Vous ne savez pas comment installer la bêta de iOS 16 et/ou de iPadOS 16 ? On vous explique tout.

iOS 16 présenté à la WWDC // Source : Capture d’écran Numerama

Télécharger la bêta d’iPadOS 16 et d’iOS 16

Voici la marche à suivre :

Depuis votre iPhone ou votre iPad, rendez-vous sur la page dédiée au programme bêta d’Apple

Tout en haut, cliquez sur Démarrer puis choisissez le système d’exploitation (iOS ou iPadOS)

puis choisissez le système d’exploitation (iOS ou iPadOS) Sous Démarrer, cliquez sur Inscrire votre appareil

Téléchargez le fichier de configuration bêta sous la section « Installer le profil »

sous la section « Installer le profil » Un message vous avertira que vous tentez de télécharger un fichier de configuration, cliquez sur Autoriser

Rendez-vous ensuite dans les Réglages , une notification vous indiquant qu’un nouveau profil est détecté devrait apparaitre

, une notification vous indiquant qu’un nouveau profil est détecté devrait apparaitre Une fois le profil installé, rendez-vous dans l’onglet Général puis Mise à jour logicielle

puis Installez la mise à jour proposée et patientez. Après un redémarrage, votre appareil devrait tourner sous iOS 16 ou iPadOS 16

Quels sont les appareils compatibles ?

La bêta d’iOS 16 est normalement compatible avec les appareils suivants :

iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone XS, iPhone XS Max

iPhone X, iPhone XR

iPhone 8, iPhone 8 Plus

iPhone SE (2e gen)

La bêta d’iPadOS 16 devrait fonctionner sur ces modèles :

iPad Pro (toutes les générations)

iPad Air (3e génération et plus)

iPad (5e génération et plus)

iPad mini (5e génération et plus)

Attention, les performances peuvent varier d’un appareil à l’autre.

Le nouvel iPadOS rapproche de macOS // Source : Capture d’écran Numerama

Quelles sont les nouveautés d’iOS 16 et iPad OS 16 ?

Les systèmes d’exploitation d’Apple sont arrivés à une forme de maturité. Mais cela n’empêche pas la multinationale d’ajouter, chaque année, de nouvelles fonctionnalités.

Avec iOS 16, les iPhone auront droit à :

Un écran de verrouillage repensé, avec plus de personnalisation ;

Une nouvelle gestion des notifications ;

Des évolutions pour iMessage ;

Des améliorations pour Plans.

Avec iPadOS 16, les iPad auront droit à :

Un mode « bureau » ;

Du multitâche retravaillé ;

L’application Météo.

Quels sont les risques quand j’installe la bêta ?

Si les bêtas publiques proposées par Apple sont relativement stables, il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas des versions finales. Par conséquent, il y a encore des bugs plus ou moins gênants qui peuvent apparaître pendant l’utilisation — sans compter certaines applications tierces qui ne sont pas 100 % compatibles. Généralement, on conseille d’installer les bêtas sur des appareils secondaires, ce qui permet d’éviter les déconvenues. Dans tous les cas, n’oubliez pas de prévoir une copie de vos données avant d’installer la bêta.

Comment désinstaller la bêta ?

Une fois iOS 16 ou iPadOS 16 installé, il n’est pas possible de revenir sur une version stable à moins d’effacer toutes les données — d’où l’importance de prévoir une sauvegarde. Si l’expérience ne s’avère pas à votre convenance, vous allez devoir restaurer votre iPhone ou votre iPad, en suivant les instructions disponibles à cette adresse.