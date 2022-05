Vous pouvez revoir les premières publications que vous avez likées sur Instagram

C’est une fonction méconnue des utilisateurs mais pourtant très utile : Instagram vous offre la possibilité de revoir l’historique de vos premiers likes sur l’application.

Scroller (faire défiler) son fil d’actualité, s’abonner à des comptes, télécharger ses tweets ou encore liker des publications : c’est une habitude automatique chez certains d’entre nous.

Après avoir passé la journée à appuyer sur le bouton « j’aime », vous voulez revoir les toutes premières publications que vous avez liké ? Dans cet article, on vous explique comment faire pour les retrouver sur Instagram. De quoi partager de vrais « throwback » n’est-ce-pas ?

Instagram // Source : Souvik Banerjee

Honnêtement, qui n’a jamais cherché une ancienne publication ou photo liké sur les réseaux sociaux ? sur Instagram, c’est possible. On vous propose de remettre la main sur votre ancien historique de likes, vous pourrez ainsi accéder à tous vos faits et gestes sur I’application. Alors, êtes–vous prêt(e)s?

Les étapes à suivre

Connectez-vous d’abord sur l’application mobile, puis rendez-vous sur la page de votre profil Instagram.

Là, il faudra cliquer sur les trois traits parallèles situés en haut à droite de votre écran.

Ensuite, cliquez sur l’onglet «Votre activité», puis « Interactions »