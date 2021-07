De très nombreuses applications disposent d'un mode sombre. Si vous voulez passer Instagram en mode sombre sur votre smartphone, voici comment faire.

Vous vous êtes peut-être déjà fait cette réflexion tard le soir, ou bien le matin, lorsque vous vous regardez votre téléphone dans la pénombre, depuis le fond de votre lit : certaines applications sont très (trop) lumineuses.

Si cette brillance vous dérange, le mode sombre d’Instagram est peut-être fait pour vous. Disponible depuis le mois d’octobre 2019 sur l’application mobile, avec iOS et Android, le mode sombre est devenu très populaire. On vous explique comment l’activer pas à pas ci-dessous.

Comment activer le mode sombre d’Instagram sur iOS

Si vous possédez un smartphone Apple, sachez qu’il va d’abord s’assurer que votre téléphone est bien à jour : en effet, le mode sombre d’Instagram ne fonctionne qu’avec iOS 13 (la dernière version d’iOS, sortie en juin 2021, est iOS 15, mais ce rappel ne fera peut-être pas de mal à certains retardataires).

Si vous devez faire une mise à jour de votre iOS, il vous faut pour cela vous rendre dans vos paramètres (« réglages »). Tapez « mise à jour » dans la petite barre de recherche en haut de l’écran, sélectionnez « mise à jour logicielle ». Téléchargez iOS 15.

Ensuite, sachez que ce n’est pas dans les paramètres d’Instagram qu’il faudra activer le mode sombre. En fait, pour y parvenir, il faudra activer le mode sombre de son iPhone, de manière globale. Cela signifie que si d’autres applications que vous avez téléchargées sont disponibles en mode sombre, elles s’afficheront également de la sorte. À l’inverse, et cela peut être plus embêtant, si vous aimez le mode sombre sur votre smartphone mais n’aimez pas celui sur Instagram, il faudra choisir entre les deux : il n’est pas possible de désactiver le mode sombre d’Instagram si votre smartphone est en mode sombre (vous suivez ?).

Maintenant que vous êtes prévenus, rendez-vous dans l’application « réglages ». Scrollez jusqu’à « luminosité et affichage ». Dans « apparence », sélectionnez le mode « sombre », à droite. Vous voyez que toute l’application « réglages » passe alors aussi en mode sombre.

Comment activer le mode sombre d’Instagram sur Android

Si vous avez un smartphone sous Android, assurez-vous de bien avoir la dernière mise à jour du système d’exploitation. Dans certaines anciennes versions d’ Android, il est impossible d’activer le mode sombre d’Instagram. Rendez-vous pour cela dans vos paramètres, dans « mises à jour », et téléchargez la dernière version disponible, Android 12.

Une fois que c’est fait, restez dans vos paramètres. Depuis l’écran principal, faites glisser votre doigt jusqu’à « affichage et luminosité ». Faites basculer le curseur « mode sombre » vers la droite.

Comme sur iOS, le mode sombre ne peut pas être activé, ni désactivé, uniquement sur Instagram. Il le sera sur toutes les applications qui possèdent un mode sombre, à qui votre smartphone va donner l’instruction de passer dans ce mode.

