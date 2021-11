Le ministre de la Santé va prendre la parole ce jeudi 25 novembre, pour la première fois depuis longtemps. Voici comment faire pour suivre son allocution sur le web.

Cela faisait des mois que cela n’était pas arrivé : Olivier Véran va prendre la parole à 12h30, ce jeudi 25 novembre 2021, afin de faire un point sur l’évolution de l’épidémie de Covid-19 en France — et surtout, pour annoncer de nouvelles mesures. Car la situation n’est pas bonne : la 5e vague de l’épidémie est en train de frapper la France.

« Si nous voulons traverser l’hiver, et sauver les fêtes de fin d’année, il faut une mobilisation collective », a d’ailleurs déclaré Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, le 24 novembre lors de la conférence de presse de sortie du conseil des ministres. Le ton est donné.

Le nombre de nouveaux cas augmente de manière « fulgurante », et ce malgré le vaccin. La dangerosité du variant Delta, les températures froides, et la baisse d’efficacité du vaccin au bout de quelques mois sont des facteurs qui, combinés, expliquent ce rebond épidémique.

Comment suivre en ligne la conférence de presse d’Olivier Véran ?

Quand ? Le ministre va prendre la parole ce jeudi 25 novembre, à 12h30.

Le ministre va prendre la parole ce jeudi 25 novembre, à 12h30. Comment ? Comme toutes les allocutions gouvernementales, vous pourrez suivre celle d’Olivier Véran sur les sites internet des chaînes d’information en continu, comme BFMTV, FranceInfo, ou LCI. Vous pourrez également suivre la conférence de presse en direct sur les réseaux sociaux du ministre, comme sur son compte Twitter. Nous mettrons également ci-dessous un lien vers une vidéo dès qu’elle sera disponible.

3e dose, port du masque : quelles annonces sont attendues ?

Afin de limiter la propagation de la maladie, le gouvernement aurait choisi de se concentrer sur trois axes, selon Ouest France : le renforcement des gestes barrières, l’accélération de la campagne de rappel vaccinal, et le renforcement du pass sanitaire.

L’ouverture de la troisième dose de vaccin à tous les adultes devrait être annoncée. Déjà disponible pour toutes les personnes âgées de plus de 50 ans, la dose de rappel serait accessible à tous les adultes en faisant la demande. Le maintien du pass sanitaire pourrait également être conditionné à l’obtention de cette 3e dose, comme cela sera le cas dès le 15 décembre pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

La durée de validité d’un test PCR pourrait également, selon La Dépêche, être abaissée à 24 heures, contre 72 heures aujourd’hui. « Le gouvernement pourrait décider de rendre à nouveau le masque obligatoire dans certains lieux, dont les salles de spectacle, et même en extérieur en cas de forte affluence », note également le journal.

Crédit photo de la une : Gouvernement Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo