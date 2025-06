Lecture Zen Résumer l'article

Une carte de la métropole pratiquement recouverte d’orange, mais seize départements qui basculent dans le rouge. La journée du 1er juillet 2025 connaitra une intensification de la canicule dans le centre du pays. L’épisode pourrait se prolonger le 2 juillet.

Il fait chaud, très chaud en France métropolitaine. Tellement chaud que Météo France annonce le passage de 16 départements en vigilance rouge canicule pour la journée du 1er juillet 2025. La nouvelle a été relayée par le ministère de l’Intérieur sur X (ex-Twitter), via son compte dédié aux alertes. La vigilance rouge pourrait se prolonger au-delà.

Les températures moyennes dans certaines régions vont fluctuer entre 38 à 40 °C, avec des pointes locales à 41 °C. Ailleurs sur le territoire, les températures évolueront de 34 à 38 °C. Seule la façade maritime de la Manche sera plutôt épargnée, avec des températures inférieures à 32 °C, voire 30 °C.

Les départements français qui passent en alerte vigilance rouge canicule

En Île-de-France :

Val-d’Oise

Yvelines

Seine-et-Marne

Essonne

Paris

Dans le reste du territoire :

Loiret

Yonne

Aube

Loir-et-Cher

Cher

Indre-et-Loire

Indre

Vienne

Hormis cette intensification de la canicule qui touche le centre du pays, la très grande majorité du reste de l’Hexagone demeure en vigilance orange — un seuil déjà sérieux qui impose de prendre des précautions importantes pour ne pas avoir de problèmes de santé.

Seuls sept autres départements sont encore au seuil de vigilance jaune (Corse-du-Sud, Hautes-Alpes, Morbihan, Orne, Eure, Somme et Pas-de-Calais) et et cinq sans vigilance (Seine-Maritime, Calvados, manche, Côtes-d’Armor, Finistère).

Ce que signifie la vigilance Rouge canicule

La vigilance Rouge correspond à des « phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle », selon Météo France.

Cette classification se justifie ainsi, car cet épisode caniculaire a des caractéristiques (durée, intensité et extension géographique) particulières qui nécessitent une « vigilance particulière ». « Le pic caniculaire sur le bassin parisien sera très fort mardi et la nuit de mardi à mercredi », prévient par ailleurs l’organisme.

En période de canicule, même les personnes en bonne santé doivent être vigilantes. Les personnes plus vulnérables (personnes âgées, handicapées, atteintes de maladies chroniques ou de troubles mentaux, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, les personnes isolées), comme les enfants, sont particulièrement exposées.

Les personnes amenées à travailler dehors doivent faire preuve de la plus grande prudence. Quant aux activités sportives en extérieur, elles doivent être reconsidérées pour éviter un coup de chaud. Il vaut mieux si possible s’entraîner tôt le matin, ou vraiment tard le soir, idéalement dans une salle climatisée ou, de reporter la séance de quelques jours.

Outre les conséquences sanitaires, d’autres effets peuvent survenir — sur la pollution, sur les infrastructures, sur les exploitations agricoles, sur le bétail ou sur les ressources en eau.

Le risque du coup de chaleur — comment s’en prémunir

Comment reconnaître un coup de chaleur ? Le site de la Croix-Rouge liste les symptômes :

Fièvre élevée ;

Une rougeur du visage ;

Des maux de tête ;

Une forte sensation de soif ;

Potentiellement des vomissements et des troubles de la conscience.

Des recommandations s’appliquent, liste Météo-France :

Ne pas sortir aux heures les plus chaudes (11h-21h) ;

Limiter ou éviter toute activité sportive ;

Fermer les volets/rideaux/ fenêtres en journée (tant que la température extérieure est plus élevée qu’à l’intérieur) ;

Les ouvrir la nuit pour aérer et refroidir le domicile ;

Boire de l’eau au fil de la journée ;

S’alimenter normalement.

S’humidifer le corps régulièrement (brumisateur, gant, serviette) ou prendre des douches ou des bains tièdes (attention, pas des douces froides).

Les numéros à connaître en cas de problème de santé grave lié à chaleur :

Le SAMU : 15

Les pompiers : 18

Le numéro vert Canicule Info Service 0800.06.66.66

