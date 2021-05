Désormais, toutes les personnes de plus de 18 ans en France peuvent prendre un créneau du jour pour le lendemain pour se faire vacciner contre le covid. Les créneaux sont ouverts sur Doctolib depuis le mardi 11 mai 2021. Comme il y en a peu, l'app Vite Ma Dose a également lancé une fonction de « push » très utile sur smartphone. Voici comment cela marche.

La campagne vaccinale française contre la maladie Covid-19 va de plus en plus vite. Depuis le 10 mai, toutes les personnes de plus de 50 ans sont dorénavant éligibles sans aucun autre critère. À partir du 15 juin, ce sera le cas pour toutes les personnes majeures, sans conditions particulières.

Cependant, depuis le mardi 11 mai, un mécanisme temporaire est mis en place : toutes les personnes de plus de 18 ans peuvent prendre rendez-vous du jour pour le lendemain, s’il reste des créneaux libres. Et les Françaises et Français semblent être très enclins à en trouver : en 48h, le site Vite Ma Dose a enregistré 29,1 millions de recherches.

L’objectif est moins qu’une dose soit gâchée (ce qui est moins risqué) plutôt qu’« aucun créneau ne soit perdu », avait précisé Emmanuel Macron, avec, en toile de fond, l’ambition de désengorger quelque peu la prise de rendez-vous en prévision du 15 juin.

J’ai entre 18 et 50 ans : comment fonctionne la prise de RDV de vaccination sous 24h ?

Ce système, en place depuis ce mardi 11 mai, durera jusqu’au 14 juin.

Ce processus ne vous permet pas de prendre RDV plusieurs jours à l’avance comme les personnes qui sont éligibles. Pendant cette période, il perdure des publics prioritaires. Mais vous pouvez vous voir attribuer un créneau resté disponible pour le lendemain.

Ces créneaux pourront être pris toute la journée (et non à partir de 16h comme initialement annoncé). À noter qu’il n’y a pas de règle pour l’apparition des rendez-vous en ligne : vous pourrez voir de nouveaux créneaux apparaitre sur Doctolib ou ViteMaDose à n’importe quelle heure de la journée, que ce soit le matin ou l’après-midi.

Voici comment vous y prendre pour accéder à ces créneaux.

Prendre un RDV de vaccination sur Doctolib

Sur Doctolib, c’est exactement la même démarche que pour prendre un RDV classique :

Vous tapez « vaccination Covid-19 » dans ce que vous cherchez ;

Vous entrez la ville où vous cherchez.

Une fenêtre pop-up va alors s’afficher, comme d’habitude, pour que vous puissiez indiquer à quelle catégorie vous appartenez : profession prioritaire, professionnel de santé, personne de 18 à 49 ans avec comorbidité, etc.

Depuis mardi 11 mai, une nouvelle case est apparue dans la liste (voir ci-dessous), pour la prise de rendez-vous express en 24h. En cochant cette case, qui est dédiée à toutes les personnes majeures non encore éligibles, Doctolib affiche alors exclusivement les créneaux possibles pour le jour qui suit.

Ce 11 mai, on voit qu’il est possible de cocher la case pour « la prise de rendez-vous qui seront disponibles d’ici demain soir », soit le 12 mai au soir.

Réserver un créneau de vaccination sur Vite Ma Dose avec Chronodose

Du côté de ViteMaDose, l’application ne dispose pas d’un choix préalable de votre catégorie d’éligibilité. L’app était jusqu’ici techniquement réservée aux personnes éligibles. Pour s’adapter au nouveau mécanisme, une fonctionnalité est apparue le 11 mai à la fois sur le site et sur l’app iOS/Android : ChronoDose. Cet outil facilite le repérage et la sélection des rendez-vous ouverts aux plus de 18 ans du jour pour le lendemain.

Pour prendre un rendez-vous sur Vite Ma Dose de cette manière, il faut :

Se rendre sur le site Vite Ma Dose

Renseigner son lieu de vaccination

Il y a désormais deux onglets : un « tous les créneaux » et un « Chronodose uniquement »

Sélectionnez « Chronodose uniquement » (l’interface devient rosée et non plus bleutée)

Prenez rendez-vous.

Vite ma Dose : activer une alerte sur smartphone quand un créneau se libère

Il n’y a pas tant de créneaux que cela qui sont ouverts du jour au lendemain : aussi, il est possible que vous galériez un peu à trouver un RDV. L’équipe de Vite Ma Dose a développé un outil supplémentaire pour vous aider : une alerte que vous pouvez recevoir quand un créneau 24h se libère dans le centre de votre choix. Pour ça il faut aller dans l’app et ouvrir l’onglet Chronodose. Ensuite :

Trouvez le centre qui vous convient le plus selon vos critères (types de vaccin, localisation)

Appuyez ensuite sur la cloche (sur iPhone) ou sur l’icône signet (sur Android) disponible sur la fiche du centre

Votre téléphone vous proposera alors de recevoir les notifications de ce centre automatiquement. Cliquez sur Chronodoses uniquement ou Suivi avec notifications chronodose et c’est bon !

Si un créneau se libère dans ce centre, vous serez automatiquement prévenue ou prévenu grâce à l’application.

Combien de créneaux sont concernés chaque jour ?

Le mardi 11 mai, Doctolib a précisé lors d’une conférence de presse que le nombre de créneaux du jour pour le lendemain pourrait avoisiner les 20 000, quotidiennement.

Lors du premier jour où ce mécanisme était en vigueur, mardi, Doctolib a par ailleurs annoncé qu’à la mi-journée, il y avait déjà 4 millions de visiteurs uniques sur la plateforme, soit 50 % de plus que le vendredi 7 mai qui était déjà un record. Finalement, ce sont 540 000 Français et Françaises qui ont pris leurs deux rendez-vous lors de cette journée du 11 mai, dont 43 000 personnes de moins de 50 ans avec le mécanisme du créneau pour le lendemain.

Et ensuite ?

Le 15 juin 2021, ce système ne sera plus en vigueur, car toutes les personnes majeures seront automatiquement éligibles à la vaccination contre le coronavirus.

Les publics âgés de 18 à 55 ans sont concernés par les vaccins de Pfizer et Moderna, et non d’AstraZeneca et Janssen.

