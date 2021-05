Pour faciliter la recherche de créneaux de vaccination du jour pour le lendemain, l'addon Firefox « vaccin.click » actualise pour vous des centres de vaccination présélectionnés et prend le premier RDV disponible. Vous n'avez plus qu'à confirmer le créneau. On l'a testé, et ça fonctionne.

Depuis le 11 mai, il est possible pour n’importe quelle personne majeure de réserver un créneau de vaccination pour le lendemain, afin qu’aucun créneau potentiellement disponible ne soit laissé pour compte. Ce système a donné lieu à des volumes de connexion inédits sur Doctolib — et déjà 240 000 rendez-vous ont été pris via cette mécanique, a annoncé la plateforme française.

La demande est forte, tant et si bien qu’il n’y a évidemment pas assez de créneaux pour toutes les personnes qui en cherchent. Il faut être rapide, actualiser énormément, que ce soit sur Doctolib ou Vite Ma Dose, et avoir aussi un peu de chance.

L’informaticien Kévin Dunglas a publié, ce 18 mai, une extension Firefox destinée à faciliter le processus pour celles et ceux qui n’en peuvent plus d’actualiser sans cesse : intitulée « vaccin.click », elle prend automatiquement un rendez-vous disponible en fonction des centres que vous avez présélectionnés. « L’extension fait la même chose qu’une personne qui actualise les pages des centres de vaccination à intervalle régulier pour voir si des créneaux sont disponibles. Sauf que c’est automatisé et que les utilisateurs peuvent travailler pendant ce temps plutôt que de rester toute la journée devant leurs écrans pour trouver un RDV », nous explique Kévin Dunglas.

Voici comment cela fonctionne.

Comment activer l’extension ?

Pour installer l’extension, il vous faut installer Firefox si ce n’est pas déjà fait, puis vous rendez sur la page vaccin.click pour l’ajouter au navigateur. Quelques secondes après l’installation, vous verrez apparaitre en haut à droite, sur la même ligne de la barre de recherche, une petite icône prenant la forme d’une seringue et d’un flacon.

En cliquant sur cette icône, vous ouvrez la petite fenêtre de l’extension. À partir de là, il y a deux étapes à suivre.

Premièrement, cliquez sur « Trouvez des centres de vaccination ». Cette opération va vous rediriger vers Doctolib. La plateforme vous demandera, comme d’habitude, à quelle catégorie vous appartenez : il faut cocher « Personnes de plus de 18 ans pour les rendez-vous disponibles d’ici demain soir ». La petite différence avec le processus habituel, c’est que, dorénavant, un bouton est ajouté sur chaque centre : « Ajouter à ma liste ». Cliquez dessus, en renouvelant l’opération sur chaque centre dont vous souhaitez surveiller la disponibilité des doses.

Après cette première phase, si vous recliquez à nouveau sur l’icône de l’extension, vous verrez apparaitre une liste de centres surveillés.

Il faut alors cliquer cocher « Réserver automatiquement ». Comme indiqué dans la fenêtre de l’extension : n’oubliez pas de vous connecter à votre compte Doctolib sur votre navigateur Firefox.

Ensuite, vous n’avez plus rien à faire pendant un certain temps. L’extension va mouliner de son côté, en actualisant les pages des centres.

« C’est une bidouille qui permet d’améliorer l’expérience utilisateur de Doctolib, mais j’ai fait en sorte qu’elle respecte les règles d’attribution des créneaux (le lendemain soir au plus tard pour les personnes non prioritaires) et qu’elle ne requête pas trop fréquemment les serveurs de Doctolib », rassure le créateur auprès de Numerama. L’extension ne fonctionne effectivement que pour le système des « créneaux en 24h ».

Bien que l’expérience d’utilisation soit facilitée par l’extension, le hasard et la vitesse du réseau continuent de jouer leur rôle dans les chances d’obtenir un RDV. « C’est vraiment pareil que quand on le fait ‘à la main’. Pour ‘soulager’ les serveurs de Doctolib, l’extension simule un humain et ajoute des petits délais aléatoires de quelques secondes entre chaque action (comme le ferait un humain) », nous détaille Kévin Dunglas.

Lorsqu’un créneau est réservé, que se passe-t-il ?

Si l’extension a pu sélectionner un créneau, un onglet va automatiquement s’ouvrir vers Doctolib. Le créneau est techniquement bloqué, mais le rendez-vous n’est pas encore réservé ! Vous devez, comme toujours sur Doctolib, accepter les conditions puis valider définitivement la prise du rendez-vous.

Une fois que vous avez pu trouver un RDV, n’oubliez pas de désactiver l’extension pour qu’un nouveau créneau ne soit pas automatiquement pris.

Est-ce que cela marche ?

Nous avons testé l’extension chez Numerama, à Paris. Deux personnes ont installé l’extension et, dans la même journée, un créneau s’est réservé pour elles dans l’un des centres présélectionnés. Nous n’avons toutefois pas pu mettre à l’épreuve le mécanisme en dehors de la capitale, mais cette efficacité montre que l’extension pourrait soulager celles et ceux qui ne peuvent pas actualiser sans cesse en journée.

Contacté par nos soins, Doctolib ne nous a pas encore transmis son avis « officiel » sur cette facilitation du processus.

Pour l’instant, l’extension ne fonctionne que sur Firefox, ce n’est toutefois pas forcément définitif. « J’ai essayé de faire en sorte que cela puisse fonctionner sur tous les navigateurs, mais je n’ai pas encore eu le temps de tester sur les autres. Comme c’est un logiciel libre, peut-être que d’autres développeurs décideront d’ajouter le support de leurs navigateurs préférés », explique Kévin Dunglas.

