Numerama a remarqué que le site Doctolib avait mis à jour les conditions d'éligibilité à le dose de rappel de vaccin contre le covid : il y est fait mention d'une ouverture à toutes les personnes majeures dès le 27 novembre 2021.

La dose de rappel de vaccination contre le Covid-19 sera-t-elle accessible à tous les Français et Françaises de plus de 18 ans dès le 27 novembre 2021 ? La possibilité est forte, si l’on s’en fie à la plateforme de prise de rendez-vous Doctolib.

Numerama a en effet remarqué, ce 25 novembre au matin, qu’une nouvelle catégorie de population avait été ajoutée par Doctolib dans la liste des personnes éligibles en France à une dose de rappel : « Les personnes de plus de 18 ans à partir du 27 novembre », peut-on lire sur le site (voir capture ci-dessous).

Notre découverte précède de quelques heures la conférence d’Olivier Véran : le ministre de la Santé a prévu de s’exprimer à 12h30 ce jeudi 25 novembre afin d’annoncer des mesures concernant la stratégie sanitaire française de lutte contre l’épidémie, alors que le pays connaît un début fulgurant de cinquième vague. L’objectif du ministère et du gouvernement étant notamment d’éviter de devoir prendre des mesures de confinement, comme c’est le cas en Autriche.

Contacté par Numerama, Doctolib n’a pas pu nous confirmer officiellement qu’il s’agissait de la date officielle qui sera annoncée par Olivier Véran. Toutefois, Doctolib nous rappelle travailler en concertation avec le gouvernement.

Or, en cas de forte affluence (comme c’est généralement le cas après une annonce gouvernementale), le site ne peut pas être mis à jour en toute sécurité. Cette affluence aurait lieu si la dose de rappel était annoncée pour tous les adultes. Il serait donc logique que Doctolib prenne de l’avance en indiquant, avant l’annonce, la date que le gouvernement risque probablement annoncer ce midi.

Une dose de rappel à 5 ou 6 mois ?

Si la Haute autorité de Santé recommande que tous les adultes soient éligibles à une dose de rappel dès 5 mois, le site de Doctolib continue toutefois d’afficher, pour l’instant, le délai de 6 mois. Le flou perdure donc sur ce point, et cela changera beaucoup de choses à l’affluence lors de la prise de rendez-vous — beaucoup de Français se sont fait vacciner entre juin et juillet 2021 et se trouvent donc dans un « entre-deux ». La prise de parole d’Olivier Véran clarifiera cette question.

11,7 millions de Français et de Françaises concernées

À l’heure actuelle, la dose de rappel est ouverte à seulement certains publics : les personnes atteintes de comorbidités, immunodéprimées, et toutes les personnes de plus de 65 ans. Une première ouverture aux plus de 50 ans était programmée pour début décembre 2021.

Si la 3e dose est finalement ouverte dès le 27 novembre à tous les adultes ayant parachever leur schéma vaccinal complet il y a 5 mois, comme le recommande la HAS, cela représentera 11,7 millions de Français et de Françaises nouvellement éligibles à cette date, précise l’analyste Guillaume Rozier

Où retrouver sa date de 2e dose ?

La date à laquelle vous avez terminé votre schéma vaccinal à deux dose va être importante pour calculer à partir de quand vous êtes éligible à la dose de rappel. Nous vous expliquons ici comment et où retrouver facilement cette date.

