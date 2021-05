La Chine a inséré l'orbiteur de sa mission Tianwen-1 autour de Mars en février 2021. Cette sonde renferme un rover, Zhurong, qui devrait tenter de se poser à la surface de la planète prochainement. Voici ce qu'il faut savoir sur cet astromobile.

C’est l’une des grandes missions spatiales à suivre en 2021 : en février, la Chine est parvenue à insérer en orbite martienne une sonde, celle de la mission Tianwen-1 (un jour après les Émirats arabes unis, avec leur sonde Hope), portant à huit le nombre d’orbiteurs actifs au-dessus de la planète rouge.

Mais l’ambition chinoise ne s’arrête pas à l’orbite de Mars, avec Tianwen-1 : le vaisseau renferme un atterrisseur et un rover, nommé Zhurong. Pour l’instant, seuls les États-Unis ont réussi à déposer des astromobiles sur Mars : l’enjeu est donc de taille pour la Chine, qui pourrait bientôt devenir le deuxième pays à y parvenir.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur le rover chinois de la mission Tianwen-1.

À lire : Quelles sont les 8 sondes spatiales actives autour de Mars ?

Que signifie Tianwen-1, le nom de la mission ?

Le nom de la mission a été officialisé le 24 avril 2020. L’Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) a opté pour un nom très poétique : Tianwen se traduit par « questions au ciel ». Étant donné que Tianwen est appelé à rester dans le programme spatial de la Chine, le « -1 » a été accolé au nom de cette première mission, ce qui laisse entendre qu’il y en aura d’autres à l’avenir.

Et que veut dire le nom du rover, Zhurong ?

Zhurong : la CNSA a annoncé le nom du rover le 24 avril 2021 (soit exactement un an après l’annonce du nom de la mission elle-même). Ce nom est celui d’un dieu du feu dans la mythologie chinoise antique, et il fait écho au nom de la planète rouge en chinois, Huoxing, qui signifie « planète de feu ». « Nommer le premier rover chinois sur Mars d’après le dieu du feu signifie allumer la flamme de l’exploration planétaire chinoise », décrit la CNSA dans son communiqué.

Quand et d’où le rover a-t-il décollé ?

Le rover Zhurong a quitté la surface de la Terre le 23 juillet 2020, à bord de la sonde de la mission Tianwen-1. Le lancement a été réalisé avec une fusée Longue Marche 5, depuis la base de lancement de Wenchang qui se trouve sur l’île de Hainan, au sud de la Chine. À l’issue d’un voyage de 7 mois, Tianwen-1 s’est inséré en orbite martienne le 10 février 2021.

Quand Zhurong va-t-il se poser sur Mars ?

Dans son communiqué officialisant le nom du rover, la CNSA précise que « la partie la plus difficile de la mission sera l’atterrissage en douceur en mai, un processus autonome de la sonde qui va durer de 7 à 8 minutes ». L’agence spatiale ne donne pas le jour précis lors duquel Zhurong devra se poser sur la planète rouge. On apprend par contre qu’un parachute doit permettre à la sonde de décélérer tout en descendant sur Mars. Il est prévu de poser l’astromobile dans une zone assez plate, au sud de la vaste plaine Utopia Planitia.

À lire : Où se sont posés les atterrisseurs de la Nasa sur Mars ?

À quoi ressemble ce rover ?

Zhurong est un véhicule qui a été créé pour explorer Mars : pour cela, il est équipé de six roues et fonctionne grâce à l’énergie solaire. La CNSA le décrit en disant qu’il ressemble à un « papillon bleu » (ses panneaux solaires se « dépliant » un peu comme des ailes) d’une masse de 240 kg. Il est équipé d’un total de six instruments scientifiques, dont des caméras, un radar ou encore une station météorologique. Contrairement à Curiosity ou Perseverance, il n’a pas de bras robotique.

À lire : Perseverance : 10 questions pour comprendre la mission Mars 2020

Quelle est la mission de Zhurong ?

L’astromobile a une visée scientifique : le site de son atterrissage a été choisi car on soupçonne qu’il serait le bord d’un ancien lac ou océan, qui aurait existé au début de l’histoire de Mars. L’un des objectifs poursuivis avec Zhurong est de rechercher des preuves de la présence passée ou actuelle de glace d’eau dans la zone.

Avec ses divers instruments, l’astromobile va pouvoir étudier la surface martienne, les roches qui s’y trouvent et leur composition. Il va aussi étudier le climat et l’atmosphère de la planète rouge avec sa station météorologique. Zhurong devrait également s’intéresser à la structure interne de Mars (champ magnétique, distribution de sa masse, champ gravitationnel).

Combien de temps doit durer la mission ?

La mission primaire du rover est prévue pour durer au moins 90 jours martiens (on parle alors de sols), soit 3 mois. L’orbiteur de la mission Tianwen-1 lui servira alors de relais pour les télécommunications avec la Terre. La sonde Mars Express de l’Agence spatiale européenne sera aussi mobilisée.

Et ensuite ?

Après les 3 mois de la mission primaire du rover, l’orbiteur de Tianwen-1 devra se positionner sur une nouvelle orbite, plus adaptée pour mener ses propres objectifs (la sonde en orbite dispose de 7 instruments scientifiques). Si Zhurong est toujours en bon état, l’orbiteur de la mission continuera néanmoins de lui servir de relais.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo