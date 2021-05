Les premières photos prises par le rover Zhurong sur Mars ont été dévoilées par l'Administration spatiale nationale chinoise. L'astromobile a pris un cliché en noir et blanc et un autre en couleur. Des images ont aussi été obtenues par l'orbiteur pendant l'atterrissage.

L’Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) a officiellement présenté le 19 mai 2021 les premières images obtenues par sa mission Tianwen-1 à la surface de la planète Mars. Deux photos ont été dévoilées par l’agence spatiale, accompagnées de deux brèves vidéos qui ont été filmées pendant l’atterrissage.

La mission a touché la surface de la planète rouge le 15 mai dernier. L’orbiteur de Tianwen-1, qui évolue toujours autour de Mars, a largué un atterrisseur qui s’est posé au sud d’Utopia Planitia, une grande plaine de l’hémisphère nord de Mars. Il renfermait le rover Zhurong. C’est cet astromobile qui a obtenu les deux nouvelles images présentées par la CNSA.

Bienvenue sur Mars, Zhurong

Le premier cliché est en noir et blanc (ce n’est pas étonnant, Perseverance avait aussi envoyé une première image en noir et blanc). Il a été obtenu par une caméra de détection d’obstacles située à l’avant du rover, décrit l’agence spatiale dans son communiqué. Sur cette image, on peut voir qu’une rampe installée sur l’atterrisseur a été déployée, prête à soutenir le rover lors de ses derniers instants avant de toucher directement la surface de Mars. On aperçoit distinctement la surface martienne, avec cet horizon incurvé : ceci est dû au fait que la caméra possède un objectif grand angle.

Thomas Appéré, docteur en Planétologie à l’Université de Grenoble, a rapidement publié une version traitée de cette image, avec l’horizon redressé : vous pouvez la voir sur Twitter ou Flickr.

L’autre image est en couleur : elle a été obtenue par la caméra de navigation qui est installée à l’arrière de Zhurong. Le cliché montre bien que les panneaux solaires et l’antenne du robot sont dépliés. Derrière l’astromobile, on voit la surface de Mars, avec sa teinte orangée caractéristique. On distingue même quelques rochers.

La CNSA a également reçu des images prises à l’aide d’une caméra positionnée sur l’orbiteur de Tianwen-1, au cours de la phase de l’atterrissage : on y voit comment l’atterrisseur et le rover se sont détachés de la sonde restée en orbite.

Une rampe fine : le rover descendra sûrement en douceur

Le site d’Utopia Planitia semble avant tout avoir été choisi pour faciliter l’arrivée de l’atterrisseur, car la zone est assez plate. D’après les premières images, l’astromobile a en tout cas l’air d’être en bon état. Il devrait donc pouvoir entamer sa descente sur Mars prochainement. L’image en noir et blanc suggère que ce sera probablement une manœuvre lente et méticuleuse, car la rampe est très fine.

La mission primaire de Zhurong est prévue pour durer au moins 90 sols (le nom du jour sur Mars). L’orbiteur de Tianwen-1 va lui servir de relais pour communiquer avec la Terre. L’un des principaux objectifs du robot est de rechercher des indices de la présence passée ou actuelle de glace d’eau dans la zone.

